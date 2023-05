Pescadores artesanales exigen la reapertura de Punta Pardelas

Advierten que también intentan cerrar el acceso a playa Villarino. De Francesco criticó al propietario de campos Alejandro Ferro y anticipó que seguirán debatiendo el Plan de Manejo de Península Valdés y expresando el rechazo a la prohibición de acceso a la zona costera.

Fuente: Revista Puerto

La Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Madryn volvió a pronunciarse en contra del cierre unilateral de diferentes playas de Península Valdés, y plantearon connivencia de funcionarios del Gobierno de Chubut con los propietarios de los campos que literalmente cierran las tranqueras e impiden el acceso tanto a los pescadores, como al público en general.

Luis De Francesco recordó que desde hace años se tiene impedido el ingreso a Punta Pardelas y “reclamamos un acceso digno para desarrollar nuestra actividad, y que el público en general pueda también disfrutar de los atractivos naturales de Península”, dijo.

“En todos estos años los funcionarios han pateado la pelota para adelante y no solucionaron nada”, sintetizó al señalar lo que ocurre en el ámbito del Ministerio de Turismo de Chubut. “El exministro Néstor ‘Quique’ García nos aseguró que se estaba trabajando en el tema, que se iba a abrir con una nueva traza. Después dejó el cargo, pero no sucedió nada al respecto”, admitió.

Consultado sobre las acciones que ha tomado Leonardo Gafett, actual titular de ese ministerio que tiene injerencia en la materia, De Francesco sostuvo que “creemos que tiene las mejores intenciones, el tiempo será testigo si cumple con esto de lograr la reapertura de las playas que quedaron cerradas”.

Los pescadores artesanales nucleados en la asociación han participado de diferentes reuniones en la mesa de actualización del Plan de Manejo de Península Valdés. “Se había llegado casi a un acuerdo con los propietarios del campo. Proponían entregar llaves a los pescadores artesanales a un cupo limitado de 5 o 6, y lo rechazamos porque los permisionarios habilitados somos 25, entonces, eso quedó en la nada”, recordó sobre el planteo hecho por los dueños de los campos y la postura contraria del sector artesanal.

“Tampoco era la solución porque la playa debe estar abierta a toda la comunidad. El propietario del campo es dueño del alambrado para adentro de su campo, no es dueño de la playa y la costa”, reflexionó.

“Cerrar las playas no es la solución”

El argumento esgrimido por las empresas ruralistas fue que la masiva concurrencia de personas a la zona costera provocaba la acumulación de grandes volúmenes de basura. “Lo cual era cierto, pero cerrar las playas no es la solución. Debieron ponerse contenedores y que una vez por semana fuera retirada la basura. El Estado debería ejercer un control para que eso no suceda, pero en vez de controlar, es más fácil prohibir”, cuestionó Luis De Francesco en declaraciones a radio Cadena Tiempo.

Asimismo, alertó que existe la posibilidad de que también cierren playa Villarino, como ya ocurrió con Punta Pardelas. Criticó al propietario del campo, Alejandro Ferro, al señalar que “se cree el dueño de la península y se toma atribuciones que no le corresponden, porque ser el dueño del campo no le otorga potestad sobre la costa y el mar”. “Esto lo hace porque está avalado, bajo cubierta, por el Ministerio de Turismo”, interpretó.

“No vamos a permitir más prohibición”

Finalmente, anticipó que los pescadores artesanales seguirán trabajando en la actualización del Plan de Manejo de Península Valdés “y no vamos a permitir más el cierre de playas. Cuando hablamos de Pardelas estamos hablando del cierre de acceso a playa Colombo que es la usada por los pescadores, también tenemos cerradas las playas Fracaso, Juan de la Piedra, y ahora quieren cerrar Villarino”, explicó al tiempo de reiterar que “estamos de acuerdo en que se trabaje en conjunto, que haya más controles, pero no vamos a permitir más prohibición de acceso a las costas”, concluyó.