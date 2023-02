Pesca INDNR: “Es una competencia desleal que podría sacarnos del mercado”

Darío Sócrate, gerente de CAPA, la cámara que nuclea a los buques poteros argentinos, habla sobre la amenaza que representan los barcos extranjeros que pescan en la milla 201, la que no es atendida por las autoridades nacionales. A este problema se suma un inicio de temporada de bajas capturas y la ausencia de campañas de investigación que los hace navegar a ciegas.

Fuente: Revista Puerto

Los barcos poteros se resguardan ante las inclemencias climáticas luego de una semana de bajas capturas, la situación preocupa al sector potero nacional y la suspensión de la campaña de investigación complica aún más la situación. Pero estos no son los únicos problemas que enfrenta el sector: la actividad en la milla 201 de centenares de barcos extranjeros de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) es una amenaza para el negocio a la que las autoridades nacionales no prestan atención. Sobre estos temas hablamos con Darío Sócrate, gerente de la Cámara Armadora de Poteros Argentinos.

REVISTA PUERTO: ¿Cómo están siendo los niveles de captura en esta temporada?

DARIO SOCRATE: Podríamos decir que un poco flojos en virtud de que para esta altura de la temporada el año pasado, por ejemplo, estaban trabajando en el orden de las 30 y 40 toneladas diarias y hoy hacen 10 toneladas por día. Lo que la marca como una temporada que no está dando los valores que uno esperaba. Aunque al menos las capturas se mantienen, bajas pero se mantienen.

RP: ¿Con 10 toneladas diarias se cubren los costos?

DS: Esta es una foto, no toda la temporada, pero de mantenerse este esquema, estaríamos frente a una mala temporada; todos esperamos que vaya evolucionando favorablemente. Los tamaños son buenos, al igual que otros años, pero con volúmenes bastante bajos.

RP: Una vez más se ha suspendido la campaña del INIDEP de febrero ¿Qué consecuencias tienen comenzar a ciegas?

DS: Siempre es mucho mejor tener la información científica lo más concreta posible, contar con los datos de la campaña es importante, ya hace un par de años que no se hace la campaña de febrero sobre los stocks del sur. Esperemos que la campaña de abril con los datos del efectivo norte se pueda llevar a la práctica, desde la Subsecretaría de Pesca se han comprometido a hacerla, esperamos que así sea y podamos tener al menos la información del norte lo más fidedigna posible.

RP: De sostenerse este nivel de capturas, si se aplica la alerta temprana, ¿podría terminar antes la temporada?

DS: Lo que haga que la temporada sea más corta nos preocupa porque los buques que pescan calamar, aunque parezca una cosa obvia, trabajan solo sobre esa especie, por lo tanto, que la temporada se acorte y los volúmenes no sean los esperados sería una muy mala noticia, esperamos que los volúmenes de captura vuelvan a ser económicamente rentables.

RP: ¿Cuántos poteros están operando en la ZEE y cuantos son los extranjeros que pescan en la Milla 201?

DS: Hay 70 barcos nacionales y del lado de afuera cerca de 400, resultan pocos en comparación y con el agravante de que los barcos que operan en la plataforma argentina tienen una serie de normativas que cumplir, con lo cual no solo somos menos, sino que tenemos más obligaciones.

RP: ¿Qué impacto tienen esta flota de la milla 201 sobre el negocio del calamar?

DS: Si los volúmenes de captura son considerables, como ha pasado en algunos años, es una competencia desleal en los mismos mercados, porque no son tan variados los países de destino a los que se envían estas capturas. Es decir, los barcos que operan en la ZEE Argentina, con reglamentación argentina, tienen una serie de costos adicionales en virtud de la cantidad de normativas que se deben cumplir, que afuera claramente no se cumplen. Y no solamente tiene un impacto el no cumplimiento de normas biológicas, sino también sobre los costos que tienen las empresas. Debemos agregar que muchas de esas embarcaciones vienen con subsidios de sus países de origen. Con lo cual, subsidiados, con menos costos, menos normativas por cumplir, incumpliendo las normas biológicas determinadas por el gobierno argentino, hacen un volumen de captura superior; esto es sin dudas una competencia desleal que en algún punto podría llegar a sacar de mercado a los productos de empresas argentinas.

RP: Siendo los barcos que pescan, mayoritariamente chinos, coreanos y taiwaneses, coincidentes con los mercados de destino… ¿son los barcos de esta pesca ilegal o no declarada y no reglamentada los que terminan poniendo el precio?

DS: No arriesgo que sean solo estos barcos, creo que hay pesca de otros calamares en otras latitudes que también participan de la conformación del precio de venta en los distintos mercados, que no son tantos, pero definitivamente si esos volúmenes de captura fuera superan las capturas dentro, definitivamente tienen más peso en la determinación del precio final que los productos generados por los barcos que operan dentro de la Zona Económica Exclusiva.

RP: Los especialistas en esta materia coinciden en que hay inacción por parte del Estado argentino ante la problemática de la Pesca INDNR en el Atlántico Sur. ¿Coinciden?

DS: Creo que el tiempo que ha transcurrido en estado de falta de ordenamiento y reglamentación de esa zona de algún modo tiene que ver con eso, más allá de los motivos valederos, posibles de resolver, política y geopolíticamente viables, importantes o menos importantes, lo cierto es que la falta de reglamentación a lo largo del tiempo hace que ese vacío sea una competencia por parte de las autoridades nacionales porque son quienes tienen que avanzar sobre un potencial esquema de reglamentación en esa zona. Obviamente convocando a terceros países y aquí es donde entra la cuestión administrativa y política que tiene que ser considerada, está el tema de la Gran Bretaña y Malvinas, la flota china operando, la coreana, la taiwanesa, las embarcaciones españolas de arrastre… Creo que hay una serie de temas que por no poder encararlos todos juntos terminan sir resolverse. Que el tiempo transcurra y esto siga sin reglamentarse claro que es un problema y obviamente quienes deberían avanzar en la búsqueda de soluciones son las autoridades del gobierno.

RP: Milko Schvartzman dice que Cancillería no está trabajando para resolverlo. ¿Ustedes ven lo mismo?

DS: Nosotros estuvimos reunidos con el secretario de Malvinas, fuimos a ponerlo en conocimiento de la tarea que estamos haciendo en la cámara en búsqueda de un programa de mejora para alcanzar los estándares potenciales en el marco de una certificación de sustentabilidad de la especie y le comentamos las intenciones de un sector político de atender la flota que opera en la milla 201 con el objetivo de generar puestos de trabajo y nos manifestó que no había tenido ningún tipo de solicitud expresa al respecto y que si la tenían iban a definir cuáles serían las acciones. Nosotros pusimos sobre la mesa nuestra opinión y veremos qué decisiones adoptan al respecto.

RP: El año pasado Guillermo Carmona planteó como solución a la problemática de la pesca fuera de la ZEE que los poteros aumenten el número de barcos y que vayan fuera de las 200 millas.

DS: Todo lo que se plantee como única solución creo que va a tener inconvenientes, el hecho de que existan más buques dentro de la ZEE no va a generar que haya menos afuera, por lo tanto, se aumentará el esfuerzo tanto como tantos buques se incorporen a la matrícula, estaríamos haciendo lo contrario de lo que buscamos, estaríamos aumentando la presión sobre la especie calamar, no parece una potencial solución a la situación. Creo que hacer una especie de toma de zona por la fuerza no parece el camino más adecuado. Salir a competir fuera de la milla 200 con embarcaciones muy grandes, que incumplen normativas de todo tipo, entre ellas las de seguridad llevaría a poner en riesgo embarcaciones y tripulaciones. Deberíamos primero avanzar en conocer el funcionamiento y tener información real sobre cuál es la operatoria de esos buques y eso se hace a través de la vía diplomática en relaciones con esos otros países.

RP: ¿El camino es sentar a la mesa a China, España y todos los países que participan de la pesca en el Atlántico sur?

DS: Sería un poco soberbio de mi parte arriesgar un mecanismo de salida en virtud de falta de capacidad en temas diplomáticos, lo que sí puedo decir es que necesitamos encontrar alguna solución porque así no estamos yendo bien.

RP: Otto Wöhler y Roberto García Moritán han propuesto que se exija permiso de pesca nacional a quienes pesquen en la zona de la plataforma continental reconocida por la ONU. ¿Les parece factible?

DS: Si técnica y administrativamente es viable, me parece un camino interesante. También hablan de hacer acuerdos bilaterales y Schvartzman habla de acuerdo multilaterales, yo no estoy en condiciones de decir cuál es el mejor mecanismo, pero seguramente será el que nos permita tener información de lo que sucede afuera y que podamos empezar a darle cumplimiento a la normativa como lo hacemos los que estamos de este lado de la milla 200. A partir de ahí, habría una competencia más pareja y veríamos cuál sería el estado de situación, algo que no se puede dejar de lado es el tema del personal que va a bordo de esos buques. El cumplimiento de acuerdos internacionales como el de la OIT o el régimen sindical argentino que, por un lado, nos genera inconvenientes y discusiones fuertes, pero da garantías para la gente que trabaja en los barcos. El convenio 188 de la OIT está cumplido sobradamente por la flota argentina, el cumplimiento de ese tipo de normas debiera exigirse a las embarcaciones que operan sobre la misma especie en iguales condiciones. Es un tema que hay que poner sobre el tapete.

RP: ¿Se los convocó en algún momento para buscar una salida?

DS: Nunca hemos sido convocados, la Cámara alguna vez hizo el intento de generar un espacio y no prosperó, pero hemos manifestado nuestra predisposición absoluta a participar de las discusiones que sean necesarias planteando nuestro punto de vista.

RP: Esta flota es rentable por los subsidios y por el aporte de Uruguay. ¿Qué debe hacer Argentina a nivel diplomático?

DS: Creo que con la relación que tiene Argentina en el marco del Mercosur debería tratarse profundamente, al menos debiera plantearse la posición de Argentina. Lo que pasa es que Argentina tampoco ha manifestado muy claramente cuál es su postura, por lo pronto estamos en una especie de indefinición y eso incluye no cuestionar oficial y públicamente. Deberíamos conversar con el gobierno uruguayo.

RP: Ecuador pudo ponerle un límite a la pesca INDNR. ¿Nosotros no lo hacemos porque no hay decisión política?

DS: Ecuador tenía claro que quería avanzar sobre el ordenamiento y eso es lo que hace falta, tenemos que poner el problema sobre la mesa para ver si podemos encontrar un camino, no hacer nada no es solución.