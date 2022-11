Pesca ilegal cuesta miles de millones a países en desarrollo

Los países en desarrollo están perdiendo miles de millones de dólares debido a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), que desvía los ingresos a través de flujos financieros ilícitos, según un nuevo estudio de la Financial Transparency Coalition (FTC).

Fuente: Nuestro Mar

El análisis encuentra que la práctica global es un importante impulsor de la destrucción de los ecosistemas marinos y se estima que asciende a $ 50 mil millones.

El estudio revela que las 10 principales empresas involucradas en la pesca INDNR son responsables de casi una cuarta parte de todos los casos denunciados: ocho son de China , encabezadas por Pingtan Marine Enterprise Ltd, que cotiza en Nasdaq, una es de Colombia y otra de España.

El gigante español del atún Albacora SA surge como la mayor empresa pesquera presuntamente INDNR de Europa, afirma el informe elaborado por una coalición de 11 organizaciones sin ánimo de lucro.

“La pesca ilegal es una industria masiva que amenaza directamente los medios de vida de millones de personas en todo el mundo, especialmente [aquellos] que viven en comunidades costeras pobres en países en desarrollo ya afectados por la pandemia de Covid-19, la crisis del costo de vida y el impacto del cambio climático”, dijo Matti Kohonen, uno de los autores del informe y director ejecutivo de la FTC.

Sobreexplotación mundial

Según la ONU , más del 90% de las poblaciones pesqueras mundiales están siendo explotadas, sobreexplotadas o agotadas por completo . La pesca INDNR es uno de los principales impulsores de la destrucción del ecosistema marino y representa una quinta parte de las capturas pesqueras mundiales, con un valor de hasta 23 500 millones de dólares (20 000 millones de libras esterlinas) al año, el tercer delito contra los recursos naturales más lucrativo después de la madera y la minería.

En general, las pérdidas globales debido a la pesca INDNR se estiman en hasta $ 50 mil millones (£ 44 mil millones), según un estudio .

África es el continente más afectado, con una pérdida de unos 11.200 millones de dólares (9.760 millones de libras esterlinas) en ingresos anuales por la pesca INDNR, mientras que concentra el 48,9% de las embarcaciones industriales y semiindustriales identificadas involucradas en la práctica, según el informe de la FTC. De ese total, el 40% se encuentra solo en África occidental, que se ha convertido en un epicentro mundial de la pesca INDNR.

En otros lugares, Argentina pierde entre $ 2 mil millones y $ 3,6 mil millones (£ 1,74 mil millones a £ 3,14 mil millones) en términos de capturas de pesca INDNR por año, Chile estima sus pérdidas en $ 397 millones (£ 346 millones) e Indonesia en $ 4 mil millones (£ 3,49 mil millones) anualmente, equivalente a las exportaciones netas anuales de caucho del país, concluyó.

Pesca ilegal no declarada y no reglamentada INDNR

La pesca INDNR representa alrededor del 20% de la captura mundial de pescado, según un informe de 2013 de Pew Trust , por lo que desempeña un papel clave en la sobrepesca. Se espera que las mayores disminuciones en las poblaciones de peces ocurran en las regiones costeras que tienen mayor inseguridad alimentaria y más dependencia de la pesca artesanal para obtener proteínas.

Además de los problemas causados ​​por la inseguridad alimentaria, Kohonen dijo que los países en desarrollo pierden miles de millones de dólares en flujos de dinero ilícito debido a la pesca ilegal, mientras que “los propietarios de embarcaciones continúan operando con total impunidad, utilizando estructuras empresariales complejas y otros esquemas para ocultar su identidad y evadir el enjuiciamiento”.

El informe advierte que casi ningún país exige información sobre los propietarios al momento de registrar embarcaciones o solicitar licencias de pesca, lo que significa que los responsables finales de estas actividades no son sancionados, sino que se imponen multas a los capitanes y tripulantes de las embarcaciones.

Sugiere que se debe exigir a los propietarios de embarcaciones pesqueras que informen sobre el beneficiario real final al registrar una embarcación o solicitar una licencia a las organizaciones regionales de ordenación pesquera, los estados del pabellón y los estados costeros.

La recopilación de tales datos de propiedad, dice, permitiría la aplicación de leyes para combatir el lavado de dinero, los delitos fiscales y financieros, creando así formas de abordar los delitos y abusos subyacentes relacionados con la pesca.

El papel de China

Los barcos pesqueros con bandera de Asia, en particular China, que tiene, con mucho, la flota de aguas distantes más grande del mundo, representan el 54,7 % de la pesca INDNR notificada por barcos industriales y semiindustriales, seguida de América Latina (16,1 %), África (13,5 %). %) y Europa (12,8%).

Al mismo tiempo, el 8,76% de las embarcaciones ilegales identificadas utilizan banderas de conveniencia como la de Panamá y las Islas Caimán, que tienen controles laxos e impuestos bajos o nulos.

El informe insta a la UE, los EE.UU y Japón, que juntos representan el 55 % del mercado de productos del mar, a intensificar su compromiso para abordar la pesca INDNR eliminando los factores que permiten que ocurra el secreto financiero en primer lugar, como la uso de empresas ficticias, empresas conjuntas y banderas de conveniencia.

En todo el mundo, 820 millones de personas dependen de la pesca para su sustento, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación . En algunas regiones como África occidental, hasta una cuarta parte de la fuerza laboral está involucrada en la pesca. El consumo de pescado también representa una sexta parte de la ingesta de proteínas animales de la población mundial , y más de la mitad en países como Bangladesh, Camboya, Gambia, Ghana, Indonesia, Sierra Leona y Sri Lanka.

Ni Pingtan Marine Enterprise Ltd ni Albacora SA respondieron a la solicitud de comentarios de la FTC. Contactado por The Guardian, Albacora SA negó cualquier participación en la pesca INDNR, un portavoz de la empresa dijo: “La pesca INDNR es un asunto muy grave, que esta empresa se toma muy en serio. Negamos cualquier acusación relacionada con esto”.