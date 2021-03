Pesca del langostino al norte: Empresas buscan alcanzar un acuerdo con el SOMU

Representantes de cámara empresarias con intereses en el langostino mantuvieron la semana pasada una reunión informal con el Somu con el propósito de alcanzar un acuerdo que les permita participar de la pesca en el paralelo 41º.

“Tuvimos un acercamiento con el Somu, fue una reunión cordial y en la semana es posible que nos volvamos a juntar para avanzar en un acuerdo que nos permita sacar algunos barcos a la zona”, señaló a Mar&Pesca una fuente empresarial.

En tanto, otra fuente, en este caso el directivo de una empresa radicada en Puerto Madryn adelantó que la idea es sacar una parte de la flota para ver como se comporta el recurso.

“Yo no participé de la reunión, pero me contaron que hay voluntad de llegar a un acuerdo porque la temporada al norte se va a iniciar en los primeros días de abril; y si bien la mayoría de las empresas manifestaron que sacarán algunos barcos, que no será toda la flota; pero el tiempo apremia, sobre todo porque hay que preparar la gente y traerla unos días antes para que hagan la cuarentena en el barco antes de zarpar como parte del protocolo para evitar contagios de coronavirus”, detalló el directivo.

Preguntas de los marineros

La pesca del langostino al norte se ha convertido en la pregunta obligada de decenas de marineros que buscan embarcarse: “¿Cuándo empieza la temporada?, ¿Qué se sabe, es cierto que empezará ahora?”, son algunas preguntas diarias que llegan a este portal. La mayoría de las consultas son hechas trabajadores que fueron afectados por la pandemia y debieron vender algún bien adquirido con esfuerzo para soportar las adversidades que trajo el virus.

El inicio de la pesca sería la primera semana de abril

Por lo pronto, las últimas novedades de fuentes oficiosas dan cuenta que en los últimos días de marzo se iniciará una prospección con buques de la flota comercial de 4 días con vistas a una apertura que podría ser en la primera semana de abril, aunque aún no fue confirmado.

Fuente: https://www.marypescanoticiaspatagonicas.com/