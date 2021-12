Pesca de langostino: La calidad comienza a bordo

El viernes último tuvo lugar una jornada sobre sustentabilidad en la pesquería de Langostino: «La Calidad comienza a bordo», de la que participaron empresarios, funcionarios, investigadores, estudiantes de ingeniería pesquera y, entre otros, una veintena de capitanes de pesca pertenecientes a la Asociación, incluyendo los miembros de Comisión Directiva, Secretario General Jorge Frías, los Vocales Alberto Widmer y Dmitri Telega, Secretario de Pesca Cristian Taboada, y Delegado Gremial Carlos Cervio. Como primer eslabón de la extracción pesquera tenemos claro conocimiento de las artes de pesca, manipulación, conservación, y normas de higiene a bordo, de las normativas vigentes, de que la aplicación del ideal depende del tipo de flota y estructuras con que se cuenta, y que no se deben desestimar las normas de trabajo OMI, así como también reconocemos que aún resta mucho por aprender.

Los Capitanes de Pesca no solo necesitamos la educación que cada uno de los expositores planteó como factor determinante para cumplimentar con la calidad a bordo, la reclamamos y así lo hicimos saber en el libro Civilización y Barbarie en el Mar Argentino. Estamos a disposición de la industria para llevarla al más alto nivel mundial, solo debe decirnos el Estado y los armadores cómo quieren que pesquemos y así lo haremos, con la absoluta conciencia de que no extraemos peces para transformarlos en pescados, sino en alimento para los ciudadanos argentinos y del mundo.

El pasado 26 de noviembre, en la Universidad de Tecnológica de Mar del Plata, ex Universidad Obrera, se realizó el seminario que, entre líneas, tuvo por objeto iniciar la búsqueda para obtener “mayor calidad por sobre la cantidad” de los pescados extraídos del Mar Argentino y en consecuencia la sustentabilidad del recurso, el trabajo y la producción.

Desde la Asociación hacemos llegar un franco agradecimiento a los organizadores de la jornada UTN, CAPEAR ALFA, Movimiento de Estudiantes Tecnológicos (UTN) y a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación, por el debate sobre la pesquería de langostino a cargo de buques fresqueros y también nos permitimos dar luz al esfuerzo, voluntad y entusiasmo que en la segunda línea organizativa ofrece Martin Retrivi, un joven que tiene claro que el cambio necesario en la industria pesquera es intelectual y no solo económico y tecnológico. Él, como algunos otros jóvenes son sin duda el futuro de la industria.

Los expositores han ofrecido sintéticamente pero con claridad meridiana información oral y gráfica, abordando todos los aspectos del negocio de la extracción pesquera en el Mar Argentino.

La apertura a cargo de CAPEAR ALFA dejó ver que el sector empresario deberá esforzarse más para encontrar consensos en todo el arco, y sí dejó un lema contundente con el que Capitanes de Pesca coincidimos absolutamente: PESCA HAY UNA SOLA, como sostuvo oportunamente el reconocido Técnico Químico Oscar Fortunato, quien también sostiene que “no es importante buscar culpables, pero si trabajar juntos en soluciones para lo que está mal”.

Por su parte, la Licenciada Esp. Paula Moriondo Jefa de Programa Langostino del INIDEP nos ha sabido brindar un prolijo y amplio informe del comportamiento del recurso langostino, al tempo que asegura que técnicos y biólogos del INIDEP hoy cuentan con el apoyo necesario para concluir los proyectos de investigación que se plantean.

Con un enfoque distinto, el Ingeniero Martín Titos aportó su mirada, con datos específicos y de alto nivel de exigencia para la calidad del alimento producido por la industria pesquera. Debemos resaltar dos cosas: la vara que nos deja Titos es muy alta para la realidad estructural de la flota pesquera, de nuestros muelles, de las plantas de procesado, de los elementos para envase y de los componentes químicos que nos permiten detener el deterioro bacteriológico de los langostinos inmediatamente extraído del mar. Lo segundo es que no fue certero al decir que todo lo referente al recurso pesquero está considerado por la FAO. La FAO mantiene una deuda que sostiene perpetuidad y es dictar directrices sobre la pesca acompañante, siendo esto vital para delinear el rumbo hacia el enfoque eco sistémico que se pregona.

Concluyendo con las exposiciones; el Dr. Julián Suárez, Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, permitió con detallada claridad que se tomara conocimiento de la enorme tarea que se viene desarrollando desde la Subsecretaría de Pesca, el Subsecretario Dr. Carlos Liberman quien nos demuestra su permanente disposición y la de su equipo para atender las necesidades diarias, las de corto plazo y a su vez con atención al largo plazo, y todos los actores involucrados coincidimos en la dinámica que Liberman le impone, dejando muy atrás a sus antecesores y en particular a Juan Bosch, quien solo generó atraso en una industria nacional, postergando 40 años la renovación real de la flota pesquera, desconsiderando la propia vida de las tripulaciones, y que cínicamente se animó a decir en el propio INIDEP: “ES UN ESCÁNDALO QUE TIREMOS COMIDA AL AGUA” cuando la responsabilidad de que se haga algo para que eso no sucediera era completamente suya, y claro, se fue sin hacer nada al respecto.

Conclusiones:

Imposible no coincidir con las premisas a sabiendas que es el valor agregado lo que la industria requiere desde el origen, y es una necesidad que esta Asociación de trabajadores pregona desde hace muchos años. Hace años que se debió dejar de extraer un recurso natural y exportarlo con mínimo proceso. Respetar el recurso es claramente respetar el medio ambiente y en consecuencia a los consumidores, sumando más de ellos a cambio de alejarlos por la evidencia de las malas prácticas.

Coincidimos absolutamente con el lema del Sr. Oscar Fortunato que “la pesca es una sola”, como fue recordado en el auditorio, y esto lo debería entender principalmente el sector empresario. También coincidimos con las rotundas observaciones que hiciera Antonio Solimeno, del Grupo Solimeno e hijos SA, a los expositores y a un asistente, sosteniendo que en sus empresas se agudizan las inversiones para cumplir con las normativas, entendiéndose que ameritarían certificaciones. Hay dos realidades las normativas originadas en países desarrollados y la realidad de Argentina donde en su área patagónica hasta el agua escasea como para contar con la calidad de hielo que se demanda.

Asistieron al evento una veintena de capitanes quienes hubieran querido debatir con el Dr. Julián Suárez, principalmente para hacerle saber que todo lo que se expuso es de claro conocimiento de quienes somos el primer eslabón en la extracción pesquera, con claros conocimientos de las artes de pesca, manipulación, conservación, traslado de las capturas a puerto y de las normas de higiene a bordo, como así de las normativas que disponen las distintas autoridades intervinientes y que la aplicación del ideal depende del tipo de flota y estructuras con las que cuenta la flota argentina y a no desestimar las normas de trabajo OMI, sin que por ello reconozcamos que aún resta mucho por aprender.

Asimismo, de no haberse extendido el tiempo de exposición, hubiéramos concluido diciéndole que los Capitanes de Pesca no solo necesitamos la educación que cada uno de los expositores planteó como factor determinante para cumplimentar con la calidad a bordo, sino que la reclamamos y así lo hicimos saber en el libro Civilización y Barbarie en el Mar Argentino, celebrando que mucho de lo que se expuso en este taller está plasmado en sus páginas no dude que los capitanes de pesca estamos a disposición de la industria para llevarla al más alto nivel mundial, solo debe decirnos el Estado y los armadores cómo quieren que pesquemos y así lo haremos. Absolutamente conscientes de que no extraemos peces para transformarlos en pescados, sino en alimento que terminará en el plato de los ciudadanos argentinos y del mundo.

Fuente: Prensa AACPyPP.