Pesca abrió un sumario por el descarte en El Marisco II

Desde la Subsecretaría confirmaron la apertura del expediente. También que el buque tuvo inspector en la última marea y que en el acta de comprobación figura el descarte de 2 mil kilos de productos de mar.

Horas después de que REVISTA PUERTO difundiera un video donde quedaba demostrada de manera explícita el descarte de merluza y langostino a bordo del pesquero “El Marisco ll” de la empresa El Marisco, desde la Subsecretaría de Pesca abrieron un sumario para determinar posibles infracciones a la Ley Federal de Pesca.

El barco tuvo inspector a bordo, de apellido Silva Miranda, en su última marea que transcurrió entre el 9 y 22 de enero, aclararon desde la Subsecretaría.

“En el acta de comprobación figura que el buque realizó descartes durante dos días, en los cuales, aproximadamente se arrojaron 2 mil kilos al mar”, reconoció Julián Suárez, director nacional de Control y Fiscalización Pesquera, ante la consulta de este medio.

Desde la Subsecretaría se pidió ver el derrotero satelital de la embarcación para determinar si dentro del recorrido navegó por el 41° 59´ S – 61° 05´W, como menciona la voz anónima del tripulante que filma y deja registro del descarte.

Suárez por el momento no pudo determinar si en el acta realizada por Silva Miranda también figuraba el uso del calcetín, el dispositivo cuyo uso está prohibido pero que facilitó, como se vio en las imágenes, que el Marisco ll pueda capturar merluza y langostino en simultáneo.

“El expediente ya se abrió en el área de Coordinación de Análisis de Infracciones y Sanciones y seguirá su curso administrativo”, confirmó el Director, en tanto negó que gran parte de la flota esté sin inspectores a bordo.

En el registro del sorteo de inspectores que figura en la web del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, figuran solo dos sorteos realizados el 1 y el 19 de enero, para dos barcos. En Pesca aseguran que son muchos más los sorteos y los barcos pero que no se cargaron por un problema del área de Comunicación.

Suárez adelantó que se evalúa incorporar nuevos inspectores dado que del listado de 53 trabajadores con que cuenta el cuerpo, por la pandemia del covid, apenas 20 están subiendo a los barcos. “La idea es volver a tener 106 inspectores como teníamos en 2015” dijo Suárez.

Desde UPCN advirtieron que han reclamado a las autoridades para que los inspectores que hoy no cumplen servicio sean vacunados como personal esencial, pero no han sido escuchados. “Quisiéramos vacunar también a todo el personal embarcado pero hoy no es posible, hay otras prioridades”, aseveró el Director Nacional.

Fuente Revista Puerto