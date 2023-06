Personal del SAON corta el ingreso al puerto

Mar del Plata se esta convirtiendo en el paraíso del reclamo. No se opina desde esta columna, si es con o sin razón; la realidad es que nadie en el sector puede trabajar así, en estas condiciones donde la tan ansiada paz social esta al borde del colapso.

Fuente. Pescare

Obreros nucleados en el Sindicato de Obreros de Navales cortaron este jueves el acceso a las terminales 2 y 3 del puerto marplatense. Reclaman acuerdo paritario y equiparación salarial con la cámara signataria del CCT.

A las 5 de la mañana, medio centenar de trabajadores que desempeñan tareas en el ámbito naval, decidieron protestar cortando el acceso a la terminal portuaria, por lo cual el personal de seguridad privada y efectivos de la Prefectura Mar del Plata, accionaron el correspondiente protocolo de seguridad.

Hasta pasado el mediodía no permitían el ingreso vehicular de camiones como así tampoco vehículos de menor porte. Quienes debían ingresar lo tuvieron que hacer caminando como los marineros que están embarcados pero aún no de salida.

Los obreros navales tienen cuatro convenios colectivos de trabajo distintos. Uno con la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata, otro con la Asociación Bonaerense de la Industria Naval, un tercero con la Cámara de la Industria Naval Argentina y el restante con la Cámara de la Industria Argentina.

Dos de los referentes del gremio –Jorge Di Filippis y Matías Albarracín– dialogaron con PESCARE en medio de la ruidosa protesta, que incluyó el encendido de fuego dentro de un “tacho” metálico, que luego sirvió para realizar una “choriceada” cerca de las 12.30.

¿Cuál es el motivo concreto del corte y no permitir el ingreso vehicular?

Matías Albarracín: El motivo es la no comparecencia de la cámara empresarial, signataria del Convenio Colectivo 239. Nosotros, este año iniciamos un camino de igualación de escalas salariales de los distintos convenios que tenemos en la actividad. Arribamos a un acuerdo con tres cámaras, pero no así con CAIPA, que ni siquiera se presentó a las cinco audiencias que tuvimos en el Ministerio de Trabajo de Nación.

¿En los intervalos entre esas audiencias fallidas tuvieron comunicación con la cámara?

Solo tuvimos ese lapso una audiencia privada, donde no hubo ninguna respuesta. Por mejor decir, la respuesta que tuvimos fue negativa al pedido nuestro de equiparación de escala. Se pasó a un cuarto intermedio, a otra reunión, reunión que pidieron ellos y que ellos mismos no se presentaron.

¿Hasta cuándo piensan extender la protesta? Vemos que no pueden ingresar vehículos y las personas que entran lo hacen a pie, que son trabajadores de otras ramas.

Nosotros por el momento iniciamos un paro total de actividades por 48 horas. El corte que estamos haciendo, es que estamos prohibiendo el acceso a todo lo que es reparación naval.

¿Qué ocurrirá si la cámara con la que están en conflicto solicita la conciliación obligatoria? La va a acatar imaginamos.

Jorge Di Filippis: Nosotros estamos abiertos al diálogo desde el inicio. Por eso recién Matías planteaba cinco reuniones en Ministerio de Trabajo, dos reuniones por fuera de Ministerio de Trabajo en las cuales ellos no se no se presentaron. Por lo tanto nosotros no somos los que estamos negados a la negociación.

Claramente acá hay una negativa a sentarse a negociar. Nos amparamos en lo que plantea la Constitución Nacional: igual trabajo, igual remuneración y acá tenemos este Convenio Colectivo de Trabajo que tiene diferencias por encima del 10% con el resto de los Convenios Colectivos de Trabajo, por lo tanto estamos esperando la confirmación de ellos para que se sienten a negociar, que traigan una propuesta concreta y poder analizarla a través de la Asamblea.

Como se planteó un paro de 48 horas, no descartamos ir a una medida donde con todos los Convenios Colectivos de Trabajo tengamos un cese total de actividades en la industria naval.

¿Por qué creen que no se llega a un acuerdo? ¿Cuál es el impedimento para al menos sentarse a dialogar?

J.D.F.: claramente hay una cuestión mezquina de los empresarios para con los trabajadores. Ellos plantean que no son industrias, que son talleres de reparación, pero después suben los barcos en los astilleros donde pagan los Convenios Colectivos de Trabajo más altos. Eso es una cuestión de mezquindad en relación a los trabajadores que generan el trabajo como obreros navales en los muelles, que trabajan directamente para ellos.

¿Están muy lejos de lo que están solicitando ustedes, más allá del plantea que hacen de la igualación de los CCT?

M.A.: la diferencia con el resto lo convenios, más allá de que los otros convenios firmaron ya la paritaria, en un inicio ronda entre el 10% la categoría más alta, y el 21% de la categoría más baja.

¿En dinero, qué cantidad significa ese 10%, y ese 21%?

M.A.: Podemos estar hablando más o menos de $100 pesos la hora hombre, por lo tanto se traduce en mínimo 8 horas, multiplicado por los 24 días que se trabajan en el mes.

Hay un punto también que es fundamental. Estamos hablando de un Convenio Colectivo que nuclea a dos empresas con 30 trabajadores, o sea, es una discusión que no tiene razón de ser, por el número, por la magnitud de estas empresas y el número tan abajo de trabajadores.

Acá hay muchos más. Está la solidaridad de los compañeros, del resto de los compañeros de Convenio Colectivos. Estamos conjuntamente con Comisión Directiva, cuerpo de delegados, delegados paritarios. Estamos todos acá en el corte.

Promediando la tarde del jueves, de acuerdo a lo que pudo conocer PESCARE, tras la asamblea llevada a cabo en la Terminal 2 y 3 y la resolución de la misma, decidieron seguir con la medida de fuerza durante este viernes a partir de las 5 de la mañana en el mismo lugar, debido a que la oferta de la Cámara no fue aceptada por el SAON, desde donde le solicitaron a sus pares que se hagan presentes a esa hora y no luego del horario laboral como habían convenido.

Cabe recordar, que el titular de CAIPA, el Dr. Fernando Rivera , sin sentido agraviado con carteles que no llevan a buen puerto y hablan del desconocimiento como persona intachable y respetada en el ambiente del derecho, de amplia trayectoria en la negociación, se encuentra con un problema de salud motivo por el cual desde hace varias semanas no presencia ninguna reunión.

Entendiendo que no es mala voluntad de una de las partes, sino una demora producto de una situación adversa que llevará algunas semanas más hasta recuperarse.

No obstante, fuentes de PESCARE pudieron saber que el Dr. Rivera, de vasta experiencia en este tipo de acontecimientos, negociará hasta encontrar el punto de equilibrio para que reine la tan ansiada paz social que la actividad pesquera marplatense necesita.