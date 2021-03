Peligra la prospección de langostino en el norte

Debería iniciar el 28 de marzo, fue diseñada para que participen doce buques pero se inscribieron menos y solo un tangonero congelador. Los congeladores no participan en solidaridad con CEPA, en conflicto con los marítimos. Si no hay acuerdo, el CFP deberá decidir si se reformula su diseño o la suspende.

La prospección de langostino en el sector norte debería comenzar el próximo 28 de marzo, pero la falta de participación de la flota congeladora podría terminar por posponerla o directamente suspenderla. Desde la Dirección de Pesca se ha comunicado al Consejo Federal Pesquero (CFP) la imposibilidad de realizar el sorteo de buques por no cumplir con los requerimientos establecidos, y se solicitó que resuelva los pasos a seguir. La reunión está prevista para los días miércoles y jueves de esta semana.

La prospección solicitada por el sector empresario y aprobada por el CFP en el Acta 3 contemplaba la zarpada de doce buques, ocho congeladores y hasta un máximo de cuatro fresqueros para evaluar la abundancia de langostino y el nivel de bycatch de merluza. Estaba previsto que realizaran tareas de pesca durante cuatro días en el sector norte por fuera del área de veda, entre los paralelos 41° latitud Sur y los meridianos 60° y 62° de longitud Oeste, con el objetivo de dejar abierta esta área para la pesca, si las condiciones están dadas.

La convocatoria a los interesados en participar se realizó el 5 de marzo y tenían tiempo para inscribirse hasta el día 10, pero la respuesta no fue la esperada. “Finalizada la etapa de inscripción se han registrado, para ser sorteados, un total de nueve buques pesqueros, ocho de los cuales son fresqueros y uno de ellos congelador”, informaron desde la Dirección de Pesca.

Ante la baja respuesta a la convocatoria por parte de la flota congeladora, el sorteo no pudo realizarse y desde la Dirección solicitaron “a la Coordinación Institucional del Consejo Federal Pesquero que se expida al respecto”.

La ausencia de nominaciones de barcos congeladores no se debe a la falta de interés por capturar el langostino del norte -aunque no todos lo consideran una buena estrategia comercial- sino que responde a una acción corporativa empresarial en apoyo al Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) que se encuentra atravesando un conflicto con los gremios marítimos.

El Sindicato Obrero de Marítimos Unidos (SOMU) y el SIMAPE interpusieron un recurso de reconsideración contra la resolución que homologó la adhesión de CEPA al convenio firmado por CAPIP y CAPECA el año pasado, tras un prolongado conflicto. Durante las negociaciones CEPA fue parte, pero no participó de la última reunión en la que se rubricó el acuerdo; por lo tanto, desde los gremios marítimos consideran que sigue vigente el que tenían con el SIMAPE.

La remuneración por este convenio es mayor que la que reciben los afiliados al SOMU y por tal motivo han realizado presentaciones judiciales. Incluso amenazaron con imponer una medida de fuerza impidiendo la salida de los buques de CEPA, si el área norte se abría a la pesca. Pero el sector empresario decidió actuar en conjunto y se adelantó, acordando directamente no presentarse a la convocatoria para la prospección.

“La decisión unánime de todos los armadores fue que no vamos a salir hasta que no esté cerrado el 2020 porque se llegó a un acuerdo de buena fe con la palabra de todos y ahora lo que se busca es que se cumpla ese acuerdo y se dejen de lado los reclamos judiciales contra las empresas de CEPA. Por otra parte, la firma Conarpesa no termina de homologar su convenio porque el SOMU no quiere respetar lo acordado, entonces estamos viendo si lo respetan o si otra vez por 10 barcos se perjudica el trabajo de 100”, señaló un referente del sector tangonero.

Ya se está cerca de comenzar con las negociaciones paritarias por 2021 y todavía quedan resabios del conflicto del año pasado. Esta situación por el momento pondría en peligro la realización de la prospección de langostino en el sector y su posible apertura. Algunos referentes tanto del sector sindical como empresarios, señalan que no se estaría lejos de llegar a un acuerdo.

Si para el miércoles la situación no está resuelta, el Consejo deberá decidir si suspende la prospección o se realiza solo con fresqueros y un único barco congelador, para lo que deberá consultar al INIDEP si es viable y en caso de serlo rediseñarla.

