Pedido de Justicia por Millaray Cattani. Comunicado de la familia:

Soy Ayelen Cattani, hace 21 años que con mi familia vivimos en Puerto Deseado. Millaray es la única de los cuatro hermanos que nació en la localidad, y como es de público conocimiento el día 14 de abril tomó la trágica decisión de poner fin a su vida.

Como familia quedamos impactados ante lo sucedido, Millaray era una adolescente que no había manifestado comportamientos ni había dado ningún indicio que pudiera predecir un final como ese.

La incertidumbre y la desesperación por desconocer qué fue lo que le causó tanto dolor, nos llevaron a buscar una respuesta que nos permitiera comprender porqué con tantos planes a futuro, Milla decidió acabar con su vida sin dejar ninguna nota ni despedirse de nadie.

Desde ese momento comenzamos a buscar indicadores que quizás ella misma nos hubiera dejado para guiarnos y poder ayudarla a romper con ese silencio que tanto la atormentaba. Así fue que todos y cada uno de los miembros de la familia buscamos entre sus cosas –libretas, cuadernos, agendas, computadora-. También por esos días nos llegaron muchos testimonios de gente cercana a ella. Y todo, absolutamente todo, lo que encontrábamos nos llevaba a un solo nombre, un solo culpable.

A dos meses de la pérdida de nuestra pequeña Milla, sabemos con certeza que todo ese sufrimiento se lo provocó una sola persona, que se atrevió a robarle la inocencia con tan solo 13 años y abusar sexualmente de ella; y no tranquilo con eso la siguió hostigando psicológicamente mucho tiempo después, incluso hasta el último minuto de su vida.

Cuando supimos lo de Millaray, también nos enteramos que lastimosamente no es la única víctima de este perverso. Desde entonces como familia iniciamos esta lucha y de forma inmediata realizamos la denuncia pertinente ante la fiscalía.

Y a pesar de que nada de lo que hagamos nos va a quitar este dolor inmenso ni nos va a devolver la vida de nuestra chiquita, no queremos que hayan más Millaray que sufran por culpa de este tipo, queremos que se haga justicia, que el responsable deje de vivir con la tranquilidad que lo hizo hasta hoy, que sea juzgado y condenado como corresponde y que Milla pueda descansar en paz.