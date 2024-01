Patricia Bullrich acercará el PRO a la Pesca

La Ministra de Seguridad se reunió con referentes del sector pesquero, comprendió la gravedad de las consecuencias que tendrán las modificaciones a la Ley de Pesca y se comprometió a poner en autos al jefe del bloque antes de la votación de la Ley Ómnibus. También hablaron de la pesca INDNR en la Milla 201 y encontraron un interlocutor válido.

Fuente: Revista Puerto

El sector pesquero está contando los votos para evitar la catástrofe que significarán las modificaciones a la Ley de Pesca para las industrias pesquera y naval si se aprueba el Título III del Capítulo VIII del proyecto Ómnibus. Ya cuenta con los 102 de Unión por la Patria, dan por hecho sumar los magros votos de la izquierda, pero no llegan a los 129 necesarios. En busca de más votos se han reunido con la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal y La Libertad Avanza. Del último se descarta conseguir algún voto pero en los otros dos bloques pueden sumar apoyos para archivar las modificaciones. En ese contexto se reunieron ayer con la ministra Patricia Bullrich los empresarios Mariano Retrivi; Lizandro Belarmini; César y Franco Cicciotti; Antonio Solimeno; Domingo Contessi y los presidentes de las cámaras CAPECA y CAPIP, Eduardo Boiero y Agustín de la Fuente. El balance que hicieron algunos de los presentes fue muy positivo.

Con un único discurso, todos los actores convocados le transmitieron a la ministra Bullrich lo mismo que vienen explicando hasta el hartazgo desde el 27 de diciembre de 2023 y que puede leerse en este medio y en todos, porque desde entonces la pesca se ha encargado de ocupar todo espacio de difusión para que se comprenda que lo que está en juego es una industria completa, con 46.000 puestos de trabajo directos adentro y la debacle de la industria naval.

La Ministra no es una desconocida para el sector: durante la campaña se acercó a la pesca, momento en el que le fueron expuestos los problemas que afrontaban entonces, que no eran pocos, con lo cual no tardó en comprender la gravedad de lo que se le planteaba.

“Si bien no es resorte del Ministerio de Seguridad, conoce el sector y lo que le pedimos entre todos fue su ayuda, su granito de arena, su aporte para convencer y hablar en el gabinete acerca de lo malo que es para nosotros todo esto. Así que bueno, dada su influencia se comprometió a trabajar, a conversar, hablar sobre este tema, es un granito más”, contó Mariano Retrivi, propietario de Buena Proa y presidente del ALFA-CAPEAR.

El armador Franco Cicciotti calificó de muy positiva la reunión, indicando que encontraron una Patricia Bullrich “muy abierta a escuchar todas nuestras realidades y los impactos que estas modificaciones pueden tener sobre la pesca. Nos dijo que se iba a encargar de transmitirle a los que están con la redacción de la ley las consecuencias que tendría esto. La verdad que nos fuimos, creo que todos, bastante conformes”.

“Ella sabía algunas cosas que habían pasado desde la reunión con el gobernador Torres y el intendente Montenegro. Le planteamos la última situación que tuvimos en la ciudad de Mar del Plata, después la reunión con Montenegro y la posibilidad de movilización y barcazo si se imponen las modificaciones. Y ella nos prometió ponernos en contacto con Cristian Ritondo para tratar de acercar a los diputados del Pro. Ya queda poco tiempo, pero ella se mostró muy proactiva, preocupada”, contó otro de los asistentes a la reunión, que prefirió mantenerse en el anonimato.

Lisandro Belarmini, del Grupo Moscuzza, confirma las gestiones a las que se comprometió la Ministra y se esperanza con que quienes corresponda serán capaces de volver sobre sus pasos para evitar el desastre: “Nos están escuchando todos los funcionarios responsables de las distintas áreas del gobierno y tienen una buena predisposición. Están entendiendo el problema que tiene el proyecto de ley y se comprometieron a generarnos reuniones con la presidencia del Bloque de Diputados del PRO y las autoridades. Son compromisos referenciales, nada concreto, como nos pasa a lo largo de todas las reuniones que estamos teniendo. Pero percibimos que no solo entienden el problema, sino que van a hacer lo que está a su alcance para modificar los efectos perjudiciales que está teniendo para toda la actividad pesquera este proyecto. El balance es positivo y aparte confiamos en que los funcionarios recapacitarán y entenderán que es un error”

Que el título dedicado a la pesca en la Ley Ómnibus se archive no es una muestra de debilidad del Poder Ejecutivo sino de inteligencia, dado que quien la redactó lo hizo con un profundo desconocimiento de la industria pesquera. Bullrich no es un funcionario más, es lo más cerca que el sector pesquero puede llegar del presidente Javier Milei. Se está entrando en tiempo de descuento y se espera que el Bloque del PRO y quienes están a cargo de la revisión del proyecto tengan el mismo nivel de apertura y la capacidad reflexiva que mostró la Ministra.