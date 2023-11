Paritaria Central: el Gobierno cerró un acuerdo histórico con los gremios

El Gobierno de Santa Cruz, junto a las entidades gremiales, cerró la definición de la carrera y escalafón para las y los trabajadores de la Administración Pública Central, representando un salto cuantitativo y cualitativo para la misma.

Representantes del Ejecutivo provincial y de los gremios de ATE, APAP y UPCN, llevaron adelante las mesas de negociación colectiva de la Administración Pública Central.

En este último encuentro, las partes acordaron por unanimidad:

Fijar a partir del 1 de noviembre, el valor de U.S. en $ 680,00

Establecer, a partir del 1 de noviembre, la cantidad de U.S del Agrupamiento conforme el siguiente detalle:

Agrupamiento

Servicios auxiliares – Básico: 150 – Zona: 150 – Total asignación básica del agrupamiento de revista: 300.

Administrativo – Básico: 165 – Zona: 165 – Total asignación básica del agrupamiento de revista: 310.

Técnico – Básico: 170 – Zona: 170 – Total asignación básica del agrupamiento de revista: 340.

Profesional – Básico: 180 – Zona: 180 – Total asignación básica del agrupamiento de revista: 360.

Establecer, a partir del 1 de noviembre, la cantidad de US de los Niveles conforme el siguiente detalle:

Nivel D – US 8

Nivel C – US 16

Nivel B – US 24

Nivel B1 – US 32

Nivel B2 – US 40

Nivel A – US 48

Nivel A1 – US 56

Nivel A2 – US 64

Nivel A3 – US 72

Nivel A4 – US 80

Nivel A5 – US 88

Nivel A6 – US 96

Establecer a partir del 1 de noviembre la cantidad de US de los grados según el siguiente detalle:

Grado I – US 15

Grado II – US 25

Grado III – US 35

Grado IV – US 45

Grado V – US 55

Grado VI – US 65

Grado VII – US 75

Grado VIII – US 85

Grado IX – US 95

Establecer a partir del 1 de noviembre el valor de antigüedad en 6 US por año.

Establecer a partir del 1 de noviembre la cantidad de US del Adicional Título conforme el siguiente detalle:

Título Secundario US 65

Título Secundario Técnico US 60

Título Diplomatura Universitaria US 75

Título Terciario US 100

Título Universitario de dos años US 110

Título Universitario de tres años US 120

Título Universitario de cuatro años 140

Título Universitario de cinco años US 160

Título Universitario de seis años o más 180

Especialización o Diplomatura Universitaria Superior 190

Maestría o Magister 220

Doctorado 280

Establecer a partir del 1 de noviembre el porcentaje de tramo conforme el siguiente detalle:

Inicial 5 %

Intermedio 8 %

Avanzado 15 %

Establecer a partir del 1 de noviembre, el Código de Pertenencia al Convenio Colectivo de Trabajo General en el 30 % de la Asignación Básica del Agrupamiento de revista de cada trabajador.

Fuente: Prensa Gobierno SCR