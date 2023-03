Para Bilardo, la obra de la línea de 132 kv «refleja espíritu federal» y «criterios equitativos»

El diputado por el Pueblo Guillermo Bilardo (FdT), subrayó la importancia de la obra de interconexión eléctrica El Pluma – Perito – Los Antiguos, que se realiza con fondos del fideicomiso Unirse.

Fuente: La Opinión Austral

Este viernes señalamos que una de las obras más importantes que se está realizando en la provincia es la interconexión eléctrica desde el paraje El Pluma hasta Perito Moreno y Los Antiguos, dándole previsibilidad energética a esa importante zona del noroeste de Santa Cruz.

Se trata más de una línea de alta tensión de 132 KV cuyo origen se encuentra en el paraje El Pluma, que luego se conectará a la estación transformadora de Perito Moreno y continuará con 32 KV hacia Los Antiguos, posibilitando la vinculación de estas localidades. El presupuesto destinado a dicha obra -cuya adjudicación ganó la empresa Rovella Carranza- sale en gran parte del fideicomiso minero UNIRSE.

Sobre este tema, el diputado por el Pueblo de Perito Moreno, Guillermo Bilardo, indicó a LU12 AM680 que la importancia de esta obra se la dio la gobernadora Alicia Kirchner en el discurso inaugural, al tiempo que señaló que la nombró en segundo lugar después de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz (Gobernador Jorge Cepernic y Presidente Néstor Kirchner).

«Luego de esas obras la más importante es esta, la del interconectado que une el Pluma, Perito Moreno y Los Antiguos», afirmó. Asimismo, el legislador del bloque del Frente de Todos mencionó que «como peritenses estamos muy contentos con la importancia y el lugar que nos da con las decisiones políticas el gobierno provincial, en relación a mejorar la calidad de vida de la zona noroeste, con una obra muy esperada que es la incorporación al Sistema Nacional de Interconexión».

Más adelante, Bilardo también ratificó el avance en un 50% de esta obra como lo había expresado la gobernadora a La Opinión Austral. «Además, ya están comprados los materiales para su finalización así que estamos muy conformes», indicó. Y en cuanto a los fondos que se están utilizando para realizar este interconectado, manifestó que «eso también refleja un espíritu federal en el sentido de que vuelven al lugar donde se producen los recursos ya que nace del fideicomiso Unirse, en este caso puntualmente con la empresa Newmon, que lleva adelante la producción de Cerro Negro, el más importante que tenemos en la provincia e relación a la producción de oro» por lo que «refleja ese espíritu federal y criterios equitativos e igualitarios en relación a lo que aporta Perito Moreno y vuelven en obras trascendentales».

Entre otras consideraciones, el diputado subrayó que esta obra debería estar terminada si no fuera por ese parate que hubo entre los años 2016 y 2019 en que gobernó el país Mauricio Macri. «Como todos sabemos, la decisión del gobierno nacional era aislar a la provincia de Santa Cruz en cuenta a su potencial energético sino también a su situación productiva y así fue, no solo esta obra sino como sabemos se paralizó la megausina, las represas, el gasoducto en la zona noroeste que estaba incluido en el presupuesto nacional y no se pudo ejecutar».

Lo que dijo Alicia

«Está en alrededor del 50%, estuve visitándola y ya está en resguardo el 90% los materiales», sostuvo la gobernadora Alicia Kirchner a La Opinión Austral y añadió: «Es increíble ver crecer las columnas y es una obra de 55 millones de dólares que no es poca cosa y la provincia la está haciendo con sus propios fondos, cuando todas esas obras las hace Nación».

En la inauguración de las sesiones ordinarias, la mandataria provincial amplió: «Un gran desafío para nuestro gobierno fue encarar con fondos provinciales el interconectado El Puma-Perito Moreno-Los Antiguos y la línea de 132 KW Pico Truncado-Caleta Olivia, ante la exclusión presupuestaria que nos hizo el ingeniero (Mauricio) Macri», en referencia a los años 2016 a 2019.

Y señaló que el interconectado está en plena construcción: «Son 119 km. de línea con 3 estaciones transformadoras», lo que «garantizará energía eléctrica de calidad al noroeste de la provincia y disminuirá los costos».