Esta tarde habrá una movilización desde El Gorosito en reclamo al pedido de mejoras salariales y laborales. «Estamos pidiendo un piso de $120000 mil porque los docentes estamos por debajo de la línea de pobreza», dijo César Alegre, secretario general de Adosac en Caleta Olivia.

Fuente: La Vanguardia Noticias

Para Adosac hubo más de un 85% de acatamiento en toda la provincia al paro de 48 hs

Pese al dictado de conciliación obligatoria del gobierno de Santa Cruz, buscando destrabar este paro por 48 hs. dictado por el gremio de los docentes, el secretario general de la filial local, confirmó en FM Vanguardia que más de un 85% se adhirió a la medida de fuerza en toda la provincia.

«Estamos reclamo por la parte salarial y laboral, porque no hay solución, llaman a la subcomisión salarial y no brindan respuestas satisfactorias, el gobierno tienen la plata y el superávit fiscal, somos una provincia rica con todos sus recursos, pero el dinero no se vuelca en salud y educación», afirmó Alegre.

En este sentido, el gremialista detalló que «hace 4 años, el salario docente viene perdiendo, y con el aumento del 60 % en paritaria, que se cobrará su totalidad en enero 2023, no vamos a llegar a los $100 mil».

Al mismo tiempo Alegre recordó que estuvieron haciendo un relevamiento de los precios de los alimentos no perecederos y elementos de limpieza, y desde abril hasta esta fecha, pudieron ver, una suba del 62%, «nosotros recién recibimos un 39% de aumento, vamos perdiendo con la inflación», precisó.

«Hoy un maestro recién ingresante cobra $6990, estamos por debajo de la pobreza , casi en la indigencia, y es uno de los reclamos que estamos llevando. Estamos pidiendo de piso $120 mil, no valoran nuestro trabajo, la mayoría de los docentes no se sienten valorados, no llegamos ni a la canasta de C.A.B.A.», argumentó.

Por último, desde Adosac confirmaron que hoy lunes realizarán una marcha que partirá desde «El Gorosito» a las 17.30, para visibilizar el reclamo.