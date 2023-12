Pablo Grasso renovó su mandato: “En el municipio de Río Gallegos, el ajuste lo va a pagar la política”

En el acto de Asunción y y toma de Juramento de Ley, Grasso asumió su segundo mandato como Intendente de Río Gallegos. También juraron concejales electos y gabinete municipal.

Fuente: diario La Opinión Austral

Pablo Grasso asumió este sábado su segundo mandato como intendente de Río Gallegos en un acto que comenzó pasadas las 17 horas en el gimnasio municipal Juan Bautista Rocha.

En el acto de ‘Asunción y Toma de Juramento de Ley’, también se tomó juramento a la totalidad de las y los Concejales Municipales del periodo democrático, año 2023 – 2027 y Secretarios Municipales que integrarán el futuro gabinete.

“Nuestro país va a sufrir una crisis importantísima y estamos para hacernos cargo y defender los intereses de la ciudad”, aseguró Grasso. Además, remarcó que “en este municipio, el ajuste lo va a hacer la política”.

Tras la entonación del Himno Nacional, ejecutado por la Banda de Música “Combatientes del Atlántico Sur” del Regimiento de Infantería Mecanizada 24 y la entonación del Himno Oficial de Río Gallegos, Malambo Blanco; siguió el acto de Jura del Intendente.

Luego se tomó juramento según el acta de proclamación del Tribunal Electoral Permanente a los Concejales electos, Daniela D’amico y Julio César Aravena, que renuevan la banca, y Martín Luciano Chavez, Victoria Belén Ojeda, Cynthia Soledad Kamú, Giuliana Tobares y Ayrton Ruay.

Seguidamente, fue el turno de secretarios y secretarias municipales del nuevo gabinete: Diego Robles, designado para cubrir el cargo de jefe de Gabinete de la Municipalidad de Río Gallegos; Sara Delgado, como secretaria de Gobierno de la Municipalidad; María de los Ángeles Grasso, secretaria de planificación y Obras Públicas; Natalia Quiroz, secretaria de Construcción y Ordenamiento territorial; Mónica Gutierrez, secretaria de Desarrollo Comunitario; Claudia Picuntureo, secretaria de Coordinación ejecutiva; Julia Chalub, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia; Gonzalo Chute, secretario de Legal y Técnica; Moira Lanesan, secretaria de Producción, Comercio e Industria; Marcela González, secretaria de Salud; y Mercedes Neil, secretaria de Turismo.

Tras asumir su nuevo mandato como jefe comunal de la capital santacruceña, Grasso emitió un discurso en el que subrayó “la fortaleza de nuestra democracia de haber elegido a nuestros representantes y concejales de las diversas fuerzas políticas para poder llevar adelante lo que viene para nuestra ciudad, provincia y país que va a sufrir una crisis importantísima”.

En esa misma línea, aclaró que “no venimos a criticar a nadie, sino a hacernos cargo de gobernar y defender los intereses de la ciudad que tanto ha peleado para salir del abandono que tuvo durarte muchísimos años”.

Adelantó que, ante la llegada de un escenario político distinto, “estamos discutiendo mañana si se anuncia o no se anuncia la quita de los subsidios del gas y de la luz”. A propósito, aseguró que “en este municipio, el ajuste lo va a hacer la política” e indicó que trabajará “cada uno de los días para el manejo de nuestros recursos y de nuestro personal”.

Sobre ese último punto, advirtió que “el que no vaya a laburar no va poder cobrar a fin de mes. Aquel que no tenga la responsabilidad que corresponde, no va a continuar en el cargo publico”.

Y agregó: “Venimos a ponernos al lado de cada uno de los que quiera pelear para que Río Gallegos y la provincia vayan para adelante. Es fácil criticar, lo difícil es poder devolver una propuesta para que todos podamos tener el lugar que soñaron nuestros viejos, que piensa en nuestros jóvenes”.

Grasso prometió que continuará “caminando cada uno de los rincones de la ciudad, no le tengo miedo a la crisis porque no le tengo miedo a la falta oportunidades. Cada vecino estuvo muchos años tratando de despegar”.

Para cerrar, exclamó: “¡Basta de olvido, de agravio y de agredir a otro porque piensa distinto, vamos juntos hacia una ciudad inclusiva, con más derechos, oportunidades, salud, bienestar y fuerza por los que están esperando que la política se haga cargo de este quilombo y escándalo que viene en el orden nacional!”.