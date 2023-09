Pablo Grasso: “Quiero ser un dirigente importante en la provincia”

Por Tiempo FM 97.5 , Pablo Grasso explicó por qué aspira a continuar frente a los destinos de esta capital. Habló de lo hecho en esta gestión y de lo que proyecta para la próxima. Enumeró las obras que se han concretado en los barrios de la ciudad, respondiendo a quienes señalan que durante su gestión solo se dedicó al casco céntrico. “Seremos la primera ciudad en la Argentina que tenga el 100% de los barrios con cloacas”, enfatizó. En materia partidaria, dijo que no quiere ser el presidente del PJ Provincial: “Quiero tener una participación directa, transformar la ciudad y transformarme en un dirigente importante en la provincia”.

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, estuvo este viernes en el Happy Hour de Cambalache que se emite por Tiempo FM 97.5. En una charla distendida, habló de los trabajos que se llevan adelante tras la veda invernal, de los cambios que la ciudad ha tenido en los últimos años, y de las expectativas que tiene de cara a las próximas elecciones del 22 de octubre.

El jefe comunal sostuvo que el mayor logro de su gestión, “ha sido el cambio del humor social de los habitantes de la ciudad. La gente se siente orgullosa de vivir en Río Gallegos, la quiere, le gusta que esté más ordenada, ese es el logro”. Si bien reconoció que falta mucho por hacer, “la gente disfruta de la ciudad porque ha cambiado mucho en este tiempo”.

Elecciones de agosto: Sobre las elecciones de agosto, donde intentó llegar a la gobernación, pero no pudo ser, Grasso dijo: “Disfruté mucho la campaña, recorrer cada lugar. La estrategia era una, que no podíamos modificar. Uno siempre juega a ganar, la realidad es que a nadie le gusta perder, pero hay momentos en los que debemos asimilar la derrota para fortalecerte para la victoria”, dijo con esperanzas.

Ley de Lemas: Si bien no se manifestó en contra de Ley de Lemas, reconoció que son las reglas de juego y que así es como se ha llegado a ocupar cargos ejecutivos. Coincidió en que las elecciones se han desvirtuado por el sistema electoral, manifestando que “hay 60 candidatos a concejales”, por ejemplo. “Muchos de ellos no saben ni cuál es la función de un concejal, la responsabilidad de representar los intereses de nuestra gente”.

Es que el 14% de los empadronados en la ciudad son candidatos y eso ha bajado el nivel de los cuadros políticos: “Entendemos que de la diversidad se puede construir algo distinto, hay mucho por hacer para transformar. Pero es triste ver que muchos utilizan las agresiones permanentes para llegar. Es esta postura de captar el voto como sea y se olvidan de la columna vertebral de un proyecto que es tener claro qué es lo que queremos para la ciudad”.

Recalcó que “yo sé qué pasa en cada lado y lo que necesita cada vecino. Tengo un proyecto político que va implementándose para resolver los problemas estructurales de la ciudad. Los otros sectores solo agravian. Lo que logran es posicionarse con base en la descalificación y no a las ideas. Yo muestro a dónde vamos, qué es lo que quiero. Puede gustar o no”.

Elecciones presidenciales: En cuanto a las políticas a nivel nacional, Grasso consideró que Massa, implementó medidas acertadas como sacar el impuesto a las ganancias o la devolución del IVA. “Tener al ministro de Economía como candidato presidencial es una jugada fuerte”, dijo.

Sobre los seguidores de Milei, consideró que “hay defensores de la privatización de las escuelas públicas yendo a una escuela pública. Muchos utilizando los sistemas de salud públicos que los quieren privatizar. Lo cierto es que hay mucho desinterés de la población. Porque no sirve de nada hablar de política ambiental si a la gente no le alcanza el mango. Ve a la política como aglutinamiento de ñoquis. Y eso hay que cambiar”.

En tanto, sobre Bullrich no hizo grandes alusiones, sino que consideró que es una candidata que solo mira hacia la Capital Federal.

La gestión municipal: Respecto a su gestión, recordó que “lo primero que hicimos fue recuperar la cultura de trabajo del empleado municipal. Les arreglamos los lugares de trabajo, les dimos las herramientas necesarias, recompusimos los salarios. Compramos maquinarias: ya tenemos la fresadora, la terminadora, la planta de asfalto y al empleado municipal”.

El intendente hizo un repaso por las obras que permitieron reconstruir la ciudad después de gestiones de desidia y abandono y le respondió a sectores de la oposición que en el marco de la campaña afirman que, durante su gestión, solo se enfocó en el casco céntrico, descuidando los barrios. En ese sentido, enumeró obras como el pavimento de la calle 13, calle 12, el Centro de Salud del San Benito, el centro administrativo de calle 38, donde funciona un nuevo Corralón, los planes de mantenimientos de calles no pavimentadas, disponiendo de todas las maquinarias recorriendo cada lugar. La infraestructura de barrios como el Primero Santa Cruz y Natividad; las cloacas de Néstor Kirchner (Ex Los Lolos) y El Faro. El pavimento para ambos complejos habitaciones del Barrio 25 de Mayo. También el traslado del vaciadero, recordando que hace un año que no se prende fuego; la remediación y la descontaminación de ese predio para que en el verano no haya moscas. “El lunes arrancamos con el adoquinado y puesta en valor de los pasajes del 366 y 499. Las obras de la Laguna Ortiz. Las inversiones privadas que incitamos en los barrios más alejados como estaciones de servicios y supermercados. La ampliación de los recorridos del colectivo, cuando antes viajábamos como ganado. Las plazas de troncos, los juegos infantiles, el parque de los dinosaurios. Y lo más importante: el 100 % de los barrios tendrán con cloacas. Solucionamos problemas estructurales”, indicó.

Turismo: El intendente habló de la importancia que desde la gestión se le ha dado a potenciar el turismo en Río Gallegos, con todo lo que ello implica en cuanto al desarrollo económico de la localidad. “Elevamos el área de Turismo a Secretaría y transformamos a Río Gallegos para que no sea una estafa al visitante”.

Habló de obras de embellecimiento y puesta en valor como las de las principales avenidas del centro y de la Costanera y de los atractivos urbanos, naturales e históricos que se están potenciando, entre ellos el Planetario, la Barcaza, el paseo de los Presidentes, el muelle fiscal, el parque de los Niños, el Polo gastronómico, etc. Y como principal referencia, la nueva Terminal de Ómnibus.

El futuro del PJ:

Por otro lado, Grasso se refirió a la actualidad del Partido Justicialista en Santa Cruz, donde los plazos para renovar autoridades están corriendo. Al respecto, indicó que “veremos que podemos sintetizar en el pensamiento general del peronismo para que un compañero o compañera pueda representar los destinos del partido y seguir trabajando juntos”.

“Puertas adentro, la crítica que yo tuve es que elegimos lo menos malo y el peronismo tiene gente valiosa con ambiciones”, dijo y confirmó que “no quiero ser el próximo presidente del PJ. Hoy quiero tener otra participación directa, transformar la ciudad y transformarme en un dirigente importante para la provincia. No desde lo partidario, sino desde la construcción política para armar un grupo distinto”.

Sobre este cambio de Gobierno que habrá a partir del 10 de diciembre de este año, consideró que “todo cambio a veces no es malo. Cuando tocás fondo no queda otra que salir para arriba”.

“Yo tengo que defender Río Gallegos, no importa quién gobierne”, dijo y recordó que “muchos diputados votaron en contra el presupuesto nacional, donde estaban los fondos para las cloacas de esta ciudad. Y no salí a criticar a los que votaron en contra. Por el contrario, tuve que arremangar y buscar los mecanismos para que a través del ENOHSA, RG sea la primera ciudad de la Argentina que tenga el 100% de cloacas. Es la obra más ambiciosa pensada para la ciudad”, añadió.

Mensaje: Para cerrar, el jefe comunal instó a los vecinos a acompañarlo el próximo 22 de octubre: “Sigamos el camino de la construcción colectiva. Basta de resignar y de tener que elegir entre una cosa y otra. Queremos lo mejor para Río Gallegos. Hemos iniciado un proceso de reconstrucción y tenemos el reconocimiento de los que no forman parte de la política y que ven que la ciudad cambió”.

Fuente: Tiempo Sur