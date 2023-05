Pablo Grasso confirmó la primera lista que lo acompañará «para llegar a la Gobernación»

El intendente de Río Gallegos anunció que Lorena Ponce y Aldo Aravena integrarán la lista de candidatos a diputado por pueblo en 28 de Noviembre.

Fuente: La Opinión Austral

«Levante la mano quien quiera una Santa Cruz mejor», dice un gran cartel ubicado en un lugar estratégico de Río Gallegos. A un costado, la imagen del actual intendente de la capital santacruceña, Pablo Grasso.

Fue, a las claras, una de las primeras muestras certeras de la precandidatura a gobernador lanzada por el dirigente de Construyamos Juntos. Unos días antes, la apertura de un espacio de participación ciudadana en Caleta Olivia y un encuentro en San Julián, ya avizoraban el lanzamiento.

Luego, lo que vino, fue en manifiesta clave electoral. Un encuentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, junto a los intendentes de Caleta Olivia. Fernando Cotillo y de El Calafate, Javier Belloni.

«Salgan a caminar» la provincia, fue de alguna manera el mensaje que surgió de la reunión realizada en el despacho del legislador nacional. Dos días más tarde, el tridente de intendentes y eventuales precandidatos asistieron en tercera fila a la clase magistral que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó al dejar inaugurada al Escuela Justicialista Néstor Kirchner en La Plata.

En el camino a las urnas, este sábado, Grasso publicó a través de sus redes sociales «una de las primeras listas que me acompañarán para llegar a la Gobernación».

Allí contó que «Lorena Ponce (profesora de Educación Física y ex funcionaria de la Cuenca) y Aldo Aravena (actual concejal) integrarán la lista de candidatos a diputado por pueblo en 28 de Noviembre».

«Soy una laburante igual que vos (…) No tengo títulos políticos, allá por el 2019 aposté a un proyecto pero sobre todo creí en las personas que en un ida y vuelta se olvidaron de lo más importante que tiene un ser humano LA PALABRA, como dicen por ahí no eran mis votos, tengo memoria y la oportunidad de lograr lo que aspiramos los de 28 nuevamente es posible (…) siempre lo hice lo hago y lo haré desde la integridad, la ética y los valores Morales ,desde el respeto y sobre todo la HONESTIDAD BRUTAL que me caracteriza y que otros pisotearon. Ahí vamos de nuevo con un compañero y amigo como es Aldo Aravena y con un referente a nivel provincial osado ,dinámico ,práctico como es Pablo Grasso que nos dio el lugar para caminar este proyecto. ADELANTE ES ADELANTE. Ahora a trabajar», escribió Ponce a través de su cuenta de la red social Facebook.

Por su parte, Aravena agradeció a Grasso «por el acompañamiento durante estos años, es un honor poder ser parte de tu equipo junto a Lorena Ponce. Sin dudas sos la mejor opción para dirigir los destinos de nuestra querida provincia».