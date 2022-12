OSPesca es la voluntad de brindarle un servicio al compañero

El Secretario General de la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca Jorge Frías se refirió a la emotiva ceremonia de entrega de los premios “Popa, caballero del Mar”, y adelantó que este será su último período al frente de la Asociación, para dar espacio a otros colegas dispuestos a asumir tan noble tarea. También se expresó acerca del éxito en el modelo de gestión implementado en la administración de la Obra Social sindical.

El viernes último tuvo lugar en el Salón Auditorio de nuestra Sede Central la ceremonia de entrega del premio institucional “Nicolás ‘Popa’ Asaro, Caballero del Mar”, que este año tuvo como eje el reconocimiento a mujeres que han contribuido en la lucha por la igualdad de género, oportunidad en que fueron distinguidas compañeras marítimas y la Presidenta de SPI Astilleros, Sandra Cipolla, y el propio Astillero.

En sus palabras de cierre del evento, Jorge Frías manifestó su intención de no repetir mandato, comprometiéndose a trabajar para que alguien lo suceda, y posiblemente sea una mujer.

También se refirió al exitoso modelo de gestión que se logró aplicar en la administración de la Obra Social de Capitanes de Pesca, OSPesca, que es una de las mejores que existen en el país. El afiliado tiene canales comunicación con un equipo organizado para estar en contacto con ellos. Nosotros, como Obra Social, entendemos que al asumir la responsabilidad de llevar adelante el cuidado de la salud de la familia, el no como respuesta no puede existir en tanto y en cuanto las posibilidades económicas y reales lo permitan.

Lo que las mejores obras sociales no cubren nosotros lo cubrimos, como implantes, porque es un costo y nosotros no hacemos un negocio con la salud, nosotros administramos nuestra propia obra social, es la voluntad de brindarle un servicio al compañero, yo no asumí para decirle que no al afiliado.