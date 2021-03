Optimismo frente a la actividad pesquera en 2021 respecto de la crisis del año pasado

El Secretario General de la Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca, Jorge Frías, entrevistado en el programa Activemos, FM del Viento de Puerto Madryn, se refirió a la situación actual de las diferentes pesquerías, las expectativas frente al calamar y langostino, convenios laborales y perspectivas para el presente año. Finalmente destacó el inicio de dictado del curso de Patrón de Pesca Menor a través del Campus del CESMAr, una primera experiencia a nivel nacional que permite acceder a los conocimientos necesarios para la titulación de personal de puente de buque pesquero, y la esperanza de poder implementarlo en Chubut.

Este año la pesca de calamar arrancó fuerte y luego experimentó algunos picos, quizás dados por cuestiones climáticas que mermaron las capturas, pero en líneas generales se está trabajando bien, y continúa la temporada. Recordemos que la temporada de calamar comienza en dos áreas de aguas patagónicas, para luego avanzar hacia el norte, sobre las 200 millas por ello es que siempre tenemos problemas con el ingreso de empresas extranjeras en la ZEEA, que ingresan a robar el calamar.

Salvo la pesca del variado costero, el resto de las especies se capturan en la Patagonia. Hablar de langostino es hablar de la Patagonia, con la variable que se captura en jurisdicciones provinciales, fundamentalmente con puerto de base en Rawson, Chubut; y en San Antonio Oeste, de Río Negro; y la flota congeladora que opera en aguas nacionales, que es lo que se está comenzando a debatir en el Consejo Federal Pesquero, que tiene una apertura federal en su funcionamiento, y las próximas sesiones se realizarían en Puerto Deseado y posteriormente en Puerto Madryn.

El langostino se exporta en casi su totalidad y el año pasado, por efecto del Covid y la crisis mundial, experimentó una baja del precio internacional afectando los salarios, y si bien las empresas tienen sus mecanismos para hacer frente a cuestiones de mercado, el sector trabajador puso su esfuerzo para que la rueda laboral no sea interrumpida, la pesca fue declarada esencial y eso evitó que una fuerte crisis afectara la actividad y todos los sectores involucrados. La Asociación tiene convenios laborales firmados con las diferentes flotas, y es el propio capitán quien negocia con el armador por encima de ese convenio, si el año pasado, con la crisis que atravesamos obligó a acordar algún tipo de modificación para seguir en la actividad, entiendo que en el inicio de esta temporada lo pueda recomponer, y si esta situación los excede la Asociación que los representa tomará acción. Respecto de las cuestiones salariales, de cara a la próxima temporada de langostino en aguas nacionales, se han iniciado conversaciones con los armadores.

En cuanto a los contagios de Covid-19 a bordo de los buques de pesca, Frías aclaró que el virus no llegó en los pesqueros, subió a los buques en los puertos, y en ese sentido lamentó la disminución de los cuidados individuales en toda la sociedad, que se traslada a la aplicación de los protocolos en los puertos.

Por último, consultado sobre los proyectos de capacitación de la Asociación de Capitanes de Pesca, el también Director de Pesca de la Liga Naval Argentina, señaló que este lunes, tal como informó el Director del CESMAr, y ex director de la Escuela Nacional de Pesca, Capitán de Navío Julio Hoffmann, ya es una realidad el proyecto de capacitar a los patrones de pesca menor, que es el primer título que se obtiene para acceder al puente de mando de un buque de pesca; he tenido conversaciones con el sector empresario que me han confirmado la falta de personal y la necesidad de que estos títulos salgan para dar cumplimiento a la normativa de Prefectura, que obliga a contar con esa titulación en la flota costera fundamentalmente; luego habrá obviamente cuestiones salariales que discutir, porque en este caso le estamos dando la oportunidad de capacitación a personal hoy de marinería.

Esta necesidad la experimenta todo el sector empresario, por eso con el apoyo de todas las cámaras empresarias, CAPIP, CAPeCA, CAFACh, AEPeC, CAABPA, y CAIPA, estamos trabajando de manera conjunta para desarrollar la posibilidad de facilitar la capacitación. Pero no será la Asociación de Capitanes de Pesca quien titula, este proyecto se desarrolla conjuntamente con la Armada Argentina; es que por intermedio del CESMAr, hemos creado una plataforma para la capacitación a distancia, para que la gente de mar pueda acceder a los distintos cursos desde cualquier provincia, en un campus virtual muy bien desarrollado con la guía y la asistencia de profesores y técnicos idóneos, para que finalmente rindan sus exámenes en la ENP y sean titulados por la ARA.

Estamos muy conformes con el desarrollo de este primer curso del Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino, que la Asociación fundó hace cuatro años con el objeto de cubrir esta carencia que advertíamos. Queremos seguir avanzando, el año pasado me reuní con el Intendente de Rawson y la Ministra de Educación de Chubut, y planteé la propuesta de avanzar con el CESMAr en la provincia, tener la posibilidad de capacitar también desde acá, porque este es un enfoque de la actual conducción de la AACPyPP, el recurso hace años se trasladó a la Patagonia, el trabajo se trasladó a la Patagonia y por ende la capacitación también debe brindarse en la Patagonia; en estas premisas estamos cada vez más fuertes y entusiasmados, y tratando de construir, y que nos critiquen por lo que hagamos y no porque decimos que vamos a hacer y no hacemos.

Fuente: capitanesdepesca.org.ar