Oficial: Boca Juniors despidió a Hugo Ibarra y asumirá Mariano Herrón como técnico interino

Mauricio Serna dio la noticia tras una reunión enter el cuerpo técnico y el Consejo de Fútbol, que ahora acelerará la búsqueda de un reemplazante

Fuente: Infobae

Boca Juniors despidió a Hugo Benjamín Ibarra como entrenador de Boca Juniors y el partido contra Olimpo de Bahía Blanca por los 32avos de final de la Copa Argentina fue el último de su ciclo. Mariano Herrón (DT de la Reserva) asumirá el interinato.

Quien dio la noticia fue Mauricio Serna, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol: “La junta directiva y el Consejo de Fútbol hemos tomado la determinación de que este cuerpo técnico no continúa más. Estuvo hasta hoy o mañana que se despedirá de los jugadores. Estamos agradecidos porque son nuestros amigos, pero estamos acá para tomar decisiones. No combinamos la amistad con el trabajo, seguimos siendo muy amigos y los queremos mucho. La decisión la habíamos tomado hace algunos días, pero estábamos convencidos que había que esperar a nuestro vicepresidente (Riquelme) que volviera de Europa y hacer frente a esta situación”.

“El cuerpo técnico de la Reserva se hace cargo del equipo, pero a partir de ahora también comenzamos a buscar fuertemente el nuevo cuerpo técnico que pretendemos”, aseguró Chicho, quien dio los argumentos del despido de Ibarra: “Siempre pretendemos que Boca tiene que jugar mucho mejor, pero no le encontraron la vuelta. Reitero somos muy agradecidos con ellos porque tomaron el equipo en un momento muy difícil, le hicieron frente y nos regalaron dos títulos. Estamos para tomar decisiones”.

“En un club como este no es fácil conseguir un cuerpo técnico. Necesitamos uno que se acomode a este plantel de futbolistas que tenemos. Estamos trabajando en las verdaderas opciones. El cuerpo técnico de la Reserva está a disposición a plantel profesional. Se hará cargo y esperemos que sea por pocos días”, agregó Serna sobre el futuro entrenador.

Sobre la relación que guardan con Ibarra, Serna repitió: “Somos grandes amigos con Hugo y jugamos varios años juntos. Con Tito (Pompei) jugué algunos partidos en Chacarita y con el Tano (Gracián) no me tocó jugar. Hemos creado un lazo de amistad muy fuerte, pero también nos toca tomar decisiones como profesionales. Hace poco tiempo salí con los medios a decir que el entrenador era Hugo Ibarra. Se consiguieron cosas importantes y continuaron. Lo hacemos convencidos y es la mejor decisión que podemos tomar hasta el día de hoy”.

Respecto al futuro entrenador, insistió: “No es fácil conseguir un cuerpo técnico para Boca. Es una decisión que nos va a llevar días, pero trataremos de convencerlos lo más rápido posible ya que la próxima semana estamos debutando en la Copa Libertadores. En otras ocasiones dijimos ‘este es el técnico que nos acompaña hasta diciembre’. Hoy el cuerpo técnico de la Reserva nos acompaña hasta que consigamos el nuevo cuerpo técnico. Vamos a trabajar la cantidad de horas necesarias, 15 ó 20, las que sean para conseguir un nuevo entrenador”.

Tal como se venía rumoreando, el Negro ya no estará a cargo del plantel profesional y el Consejo de Fútbol acelerará el proceso de búsqueda de un reemplazante, que no saldría desde dentro de la institución como en los ciclos pasados. El ciclo de Ibarra venía desgastado pese a que ganó la Supercopa Argentina contra Patronato de Paraná hace pocas semanas. Tras eso, el equipo estuvo muy lejos de mostrar su mejor versión: empató sin goles ante Defensa y Justicia, perdió frente a Banfield y también contra Instituto de Córdoba. El DT intentó torcer la historia y tuvo una charla frente a frente con el plantel, donde buscó revertir una situación que parecía definida. Antes del cotejo ante Olimpo por Copa Argentina, agradeció a la directiva xeneize con un tono casi de despedida: “Lo que pueda pasar, pasará. No podemos pensar más allá de los 90 minutos. Si tienen información, habrá que preguntarle a la gente que la dio”.

Consumada la clasificación, el formoseño de 48 años volvió a referirse a los rumores de su continuidad: “Yo vine a dirigir, si ustedes tienen información háblenlo con los informantes. Mi obligación es estar al frente del grupo y jugar contra Olimpo y lo hicimos. Hay que pensar en Barracas, después veremos el calendario de la Copa Libertadores. No soy un improvisado, viví muchos años en este club, eso es cosa de ustedes, háblense entre ustedes y solucionen los problemas entre ustedes”.

Hoy se suspendió el entrenamiento vespertino que estaba previsto tras la práctica a puertas abiertas de esta mañana en Ezeiza (oficialmente se informó que fue por un accidente vial que complicó el acceso al predio en la zona) y, tras el arribo de Juan Román Riquelme al país tras su excursión por Villarreal y Asunción, donde presenció el partido de leyendas del equipo español y el sorteo de la Libertadores en Paraguay, el Consejo de Fútbol tomó la determinación de cesar en el cargo al Negro.

Los números del ciclo de Ibarra como entrenador de Boca indican que dirigió un total de 36 partidos (sin contar el de Olimpo), con 20 victorias, 7 empates y 9 derrotas, sosteniendo así un 62% de efectividad. De su mano Boca convirtió 44 goles y recibió 33, mientras que se quedó con el único Superclásico que presenció: 1-0 por la Liga Profesional pasada, en la Bombonera, con gol de Darío Benedetto. Los dos títulos que obtuvo el Negro (Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2023) lo ubicaron en el podio de ex jugadores y entrenadores con más trofeos en la historia: Sebastián Battaglia lidera con 19, Guillermo Barros Schelotto con 18 y el formoseño con 17.

A diferencia de otras ocasiones en las que el reemplazante del técnico saliente surgió de la Reserva (ocurrió con Sebastián Battaglia por Miguel Ángel Russo y del propio Hugo Ibarra por Battaglia), ahora el entrenador no sería del riñón de la Ribera. Hay tres nombres que picaron en punta para tomar las riendas del plantel boquense en caso de que la estadía de Ibarra no prospere: Gerardo Martino, José Néstor Pekerman y Diego Martínez.

El Tata se desvinculó de la selección de México luego de la participación en el Mundial de Qatar 2022, en el que el Tri fue eliminado en la fase de grupo. Actualmente se encuentra en Rosario a la espera de alguna oportunidad laboral, aunque no estaría del todo decidido a volver al ruedo a la brevedad, sin posibilidad de armar un plantel desde el inicio de la temporada y con un certamen tan importante como la Copa Libertadores a punto de comenzar. Un llamado de Riquelme puede ser fundamental para convencerlo.

Pekerman acaba de ser despedido de la selección venezolana tras algunas cuestiones que no salieron del todo a la luz. Desde la directiva vinotinto dejaron entrever que existieron manejos que no estuvieron a la altura del respeto que exige su elenco nacional y por eso lo desplazaron de su cargo (tomó su puesto Fernando Bocha Batista, quien pertenecía a su cuerpo técnico). José siempre tuvo como mimado a Riquelme desde su época como DT de la Selección Sub 20 y de hecho juntos se consagraron campeones en el Mundialito de Malasia en 1997. Además, convivieron en la Copa del Mundo de Alemania 2006 con la Mayor, más el proceso de Eliminatorias que la antecedió.

El tercer implicado es el único que tiene trabajo, pero también es un hombre muy bien visto por el Consejo. Se trata del DT de Tigre, que ascendió al conjunto de Victoria a la Primera División y en el pasado pasó por las inferiores de Boca (conoce a varios de los actuales juveniles del plantel). Parece difícil ejecutar una salida del Matador teniendo contrato vigente, aunque no descartan entablar charlas con una directiva con la que Riquelme ha tratado en buenos términos en los últimos mercados.