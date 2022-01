Nuevas medidas sanitarias de aislamiento e hisopado para Santa Cruz

Se adoptaron nuevas medidas como hisopar únicamente a personas sintomáticas en tres supuestos: que no hayan tenido un contacto estrecho con caso confirmado, mayores de 60 años, y personas con factores de riesgo. Además se exime del aislamiento a personas asintomáticas con un mínimo de dos dosis del esquema de vacunación, con la última dosis recibida hace menos de 3 meses. Surge en el marco de la decisión adoptada ayer por el Consejo Federal de Salud, en Santa Cruz



A pesar del gran aumento de casos registrado en el último tiempo, la internación con cuadros graves se mantiene baja gracias a la estrategia de vacunación que sigue avanzando con fuerza en toda la Provincia. Así se desprende de los datos emitidos hoy por el Ministerio de Salud y Ambiente, los cuales arrojan que del total de personas internadas en terapia intensiva, solo el 4,1% es con COVID-19. Además, casi el 83% de la población ya inició el esquema de vacunación.

Atento a la situación epidemiológica, la indicación es que solo deben hisoparse aquellas personas que tengan síntomas y que no hayan tenido contacto estrecho con un caso confirmado. Además se deben hisopar los adultos y adultas mayores que presenten síntomas, y quienes presenten alguna enfermedad de riesgo, en estos dos últimos casos no importa si han tenido contacto estrecho o no.

Por otra parte, no se deben hisopar, las personas que son contacto estrecho y que no presentan síntomas. En caso de aparecer síntomas, se considera de manera automática a dicha persona como caso confirmado.

Tampoco deben hisoparse, quienes son caso confirmado o las personas que deben viajar o volver a trabajar.

En cuanto a los aislamientos, desde la Cartera Sanitaria Provincial se informa que las personas con síntomas o COVID positivo por test confirmado deben aislarse 7 días, mientras que las personas asintomáticas que hayan tenido contacto estrecho solo deben permanecer en aislamiento por 5 días si no tienen el esquema de vacunación completo con segunda o tercera dosis o si la última dosis fue aplicada hace más de 4 meses.

No deben hacer aislamiento las personas que cuenten con esquema de vacunación completo y no tengan síntomas. Deben tener la 3ra dosis aplicada (dosis de refuerzo) o tener aplicada, con menos de 4 meses, la 2da dosis.

Fuente: Prensa PSC