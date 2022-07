Nueva Pescanova está interesada en comprar Pesquera Veraz

Medios gallegos han publicado que la pesquera española busca quedarse con la empresa de la familia Contessi, pero aquí desmienten que la venta esté cerca de concretarse, solo se está analizando la propuesta. La operación incluiría la flota y las plantas de procesamiento.

Fuente: Revista Puerto

El periódico gallego Faro de Vigo publicó una nota anunciando la venta de Pesquera Veraz de Argentina a la firma Nueva Pescanova de España. El artículo de tapa anuncia que la pesquera viguesa cumplirá con su objetivo de crecimiento pasada una década de su caída y cambio de mando. Si bien en Argentina reconocen el interés de la empresa española por comprar la firma que reúne la flota y plantas procesadoras de la familia Contessi, asumen que no han tomado la decisión de desprenderse de este activo y que por el momento solo es un tema en análisis. Lo que sí es seguro es que Pescanova busca socios y los está buscando en Argentina, un punto geográfico en el que ya lleva muchos años.

“En pleno proceso de búsqueda de socios financieros por parte de Abanca, la pesquera viguesa saca músculo inversor con la primera gran operación de crecimiento inorgánico desde hace una década. Y lo hará en Argentina”. Agregan para más datos que “la elegida es Pesquera Veraz, una empresa especializada en la captura de merluza y langostino con nueve buques, tres plantas de elaboración y una conservera”.

Según cuenta el diario gallego, Pescanova “está negociando con Rabobank para articular la operación a través de la filial en Estados Unidos, gran consumidora de las dos especies”. Con esta compra Pescanova lograría el objetivo de crecer en origen, ganar volúmenes, crecer en tamaño y por ende aumentar los beneficios de la pesquera, aseguran.

“El grupo tiene activos con un valor superior a los 1.000 millones de euros, pero ofrecen unos resultados exiguos, tal y como recoge el ejercicio fiscal 2021, en el que figura un beneficio neto de 7 millones”, informa el artículo, que señala a la Argentina “como uno de los mercados plausibles en los que crecer” para Nueva Pescanova.

Pescanova supo extenderse por el mundo, pero luego de su estrepitosa caída en 2012 por maniobras fraudulentas, la compañía perdió gran parte de sus activos y ahora busca la forma de volver a expandirse para aumentar las ganancias. En ese marco desde hace un tiempo se conoce en el ambiente pesquero el interés de la firma española por la firma Veraz. Sin embargo, nunca se definió la venta ni se ha definido ahora.

En Argenova los directivos no confirmaron ni negaron la existencia de un avance en las negociaciones y, por su parte, en Veraz no desmienten que exista interés de Nueva Pescanova por la empresa, pero aseguran que no han tomado la decisión de vender, sino que se ha presentado como un tema a analizar.

La empresa posee cinco barcos fresqueros; cuatro congeladores; tres plantas de procesamiento, una en Rawson, una en Puerto Deseado y otra en Mar del Plata, donde también tiene la conservera Marechiare. Son a su vez propietarios del Astillero Contessi que no ha formado parte de ninguna conversación sobre venta.

La incorporación de Veraz le otorgaría a Nueva Pescanova, Argenova en Argentina, una ampliación de su producción en más de 30 mil toneladas distribuidas entre lo que produce en altamar y en tierra. A su vez se generaría el traspaso de más de 800 empleos que la firma genera.

En el periódico que hizo pública la negociación, se da por hecho que la “adquisición será la primera gran operación de crecimiento inorgánico desde el mandato de Manuel Fernández de Sousa” que llevó a la quiebra a la pesquera, hoy en manos de Abanca.

La firma española no es una desconocida para los argentinos y el hecho de que esté buscando ampliar sus negocios en el país es una buena noticia. No obstante, por el momento no está dicho que será Veraz la que le permitirá cumplir con sus objetivos de crecimiento. Pero no se descarta que puedan mostrar interés también por otras pesqueras, que en la acuciante situación del país se vean tentadas de desprenderse de sus barcos y plantas de procesamiento. Más allá de Veraz, la Argentina parece ser una de las opciones de inversión para Nueva Pescanova.