Nueva invocación del Papa para que cesen las hostilidades en Medio Oriente

Rogó “que se ponga fin al conflicto en Tierra Santa, A tanto terror y muerte”, al término de la Audiencia General en el Vaticano.

El papa León XIV volvió a rogar este miércoles por “que se ponga fin al conflicto en Tierra Santa, a tanto terror y muerte”, al final de la Audiencia General en el Vaticano, informó la Santa Sede.

El Sumo Pontífice pidió la liberación de los rehenes, un alto el fuego permanente y el acceso seguro a la ayuda humanitaria para todos los habitantes de la región.

Asimismo, el líder católico se sumó a la Declaración Conjunta de los Patriarcas Griego Ortodoxo y Latino de Jerusalén, que el martes pidieron el fin de esta espiral de violencia, informó Vatican News.

“Hoy, renuevo un enérgico llamamiento a ambas partes implicadas y a la comunidad internacional para que pongan fin al conflicto en Tierra Santa, que ha causado tanto terror, destrucción y muerte”, fue el mensaje del Papa pronunciado en el Aula Pablo VI del Vaticano.

El Santo Padre saludó a los peregrinos de lengua italiana y recordó que, “el viernes pasado” acompañó allí “con la oración y con el ayuno” a los “hermanos y hermanas que sufren a causa de la guerra”.

“Suplico que sean liberados todos los rehenes, se alcance un alto el fuego permanente, se facilite el acceso seguro a la ayuda humanitaria y el pleno respeto del derecho humanitario, en particular la obligación de proteger a los civiles y la prohibición de los castigos colectivos, el uso indiscriminado de la fuerza y ​​el desplazamiento forzado de poblaciones”, indicó.

Invocó entonces la protección materna de la Virgen María, Reina de la Paz y se sumó “a la Declaración Conjunta de los Patriarcas Griego Ortodoxo y Latino de Jerusalén, que ayer pidieron el fin de esta espiral de violencia, el fin de la guerra y dar la prioridad al bien común de las personas”.

“Invoquemos a María, Reina de la Paz, fuente de consuelo y esperanza. Que su intercesión obtenga la reconciliación y la paz en esa tierra tan querida por todos”, concluyó León XIV.

Fuente: Noticias Argentinas