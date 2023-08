«No tenía para comprarme botines y con mí mamá comíamos en un cajón de manzana» dijo Juan Gauto

El joven de Perito Moreno, en el noroeste de Santa Cruz, visitó el programa F90 de la señal ESPN, donde habló de sus raíces, de su familia, el presente y el futuro del joven delantero de Huracán de Parque Patricios, una de las principales promesas del club en cuanto a lo que le aporta al equipo y también por una eventual venta a futuro.

Fuente: ESPN F90

El extremo izquierdo juvenil de Huracán, Juan Gauto, pasó por los estudios de F90 donde dialogó con Sebastián Vignolo y su equipo, sobre fútbol y la vida, esa que forjó desde chico en Perito Moreno, en el noroeste santacruceño, donde generó sus primeras herramientas en el club San Lorenzo, desde el cual saltó al equipo de primera división del cual se convirtió progresivamente en figura.

Allí contó que se mudó a Perito Moreno por una decisión de su madre, Norma, desde Corrientes, junto a sus cinco hijos «a vivir en una casa que en cualquier momento se caía”, donde usaban de mesa «un cajoncito de manzanas dado vuelta» y dormían «en un colchón, en el piso». También iban mucho a la iglesia, porque ahí les daban «ropa y comida. Ellos saben lo que pasamos, hacía frío, demasiado. por eso están tan orgullosos de vernos ahora».

La lucha por no descender en el fútbol argentino

Obvio que ese pasado duro, potenció el presente del delantero de 19 años que tuvo una gran actuación en la primera parte del año en el Torneo de la Liga. Poco más de siete años lleva en la pensión de Huracán, desde los 11 «Obviamente que uno trata de no pensar en lo que pasa, de hacer las cosas bien, de hacer que lo que siempre me gustó que es jugar al fútbol»,

A la hora de señalar un ídolo no lo dudó un segundo «Admiro muchísimo a Neymar, lo sigo hace bastante, cuando me animo tiro algún firulete alguna cosita. Trato cuando puedo, lo miro mucho».

Gauto ya participó en varias selecciones juveniles y de allí surgió una graciosa anécdota «cuando estuve con la Sub 15 coincidió que estaba entrenando la mayor y lo vi a Messi y dudé de meterme en el entrenamiento a pedirle una foto, pero al final no me arriesgué y me quedé sin al foto.»

«Vestir la celeste y blanca es algo muy lindo, me ayudó a crecer, yo no estaba en Primera e iba a la Selección… La Selección es algo increíble, la ropa, el himno, te dan ganas de llorar. En el primer día del Mundial se me caían las lágrimas…», aseguró.