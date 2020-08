“No tenemos recursos para evaluar los efectos de las exploraciones sísmicas”

El Director de Pesquerías y Ambiente del INIDEP habló del informe sobre ambiente y recursos pesqueros que servirá de guía para la exploración hidrocarburífera en el futuro. Aclara que el instituto tiene un rol de asesoría y que no podría realizar las campañas necesarias para medir el impacto de la sísmica.

Marcelo Pájaro, director de Pesquerías y Ambiente del INIDEP, habló con REVISTA PUERTO sobre la importancia que reviste el nuevo informe que evalúa el ambiente marino y los recursos pesqueros con el objeto de transformarse en una guía para la exploración sísmica y de esta forma evitar que se generen un grave impacto, sobre todo en zonas y épocas de actividad reproductiva de diversas especies. El investigador aclara que el rol del instituto es de asesoría y que no cuentan con recursos físicos ni humanos para realizar evaluaciones del impacto sísmico, viéndose muy limitados para hacer campañas que permitan medir los efectos de la sísmica en los recursos pesqueros.

El informe “Estado del Conocimiento Biológico Pesquero de los principales recursos vivos y su ambiente, con relación a la exploración hidrocarburífera en la ZEE”, elaborado de forma conjunta por el INIDEP y el departamento de Gestión de Pesquerías de la Subsecretaría de Pesca, se gestó luego de la primeras reuniones que estos organismos mantuvieron con la Secretaría de Energía, para que pudieran tener datos la diversidad de zooplancton, fitoplancton, la importancia de las áreas frontales, recursos bentónicos y dónde se ubican las principales pesquerías y épocas, normativa y antecedentes de la exploración sísmica, explica Marcelo Pájaro, director de Pesquerías y Ambiente del INIDEP.

El investigador aclara que ellos actúan como asesores pero que tienen claro desde el INIDEP que no cuentan con “los recursos para evaluar el impacto de las prospecciones sísmicas, no tenemos experiencia ni conocimientos a pesar de contar con un muy buen equipo de acústica, que podría a futuro especializarse; pero hoy no contamos con ello”.

REVISTA PUERTO: Uno de los investigadores del programa de acústica que más ha trabajado en estos temas es Adrián Madirolas. En informes de su autoría recomienda que se realicen campañas para evaluar el impacto, antes, durante y después de cada exploración. En las recomendaciones que se hacen en el informe no se incluyó la evaluación durante la prospección. ¿Es por las limitaciones que tiene el instituto?

MARCELO PÁJARO: Hacer campañas antes y después es un objetivo de mínima, es probable que una sola campaña al inicio no sea suficiente, pero si se hicieran varias prospecciones a la vez, la verdad es que no tenemos recursos, ni si quiera si los costos los afrontaran las empresas. Hoy tenemos problemas de buques para realizar nuestras campañas de investigación. Creo que es necesario medir esas limitaciones a la hora de comprometerse a hacer determinados trabajos, porque después vamos a tener un problema.

De todas formas, Pájaro aclara que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y que son ellos “quienes deben establecer qué estudios se deben realizar para limitar los efectos de la sísmica; nosotros prestamos colaboración pero los que tienen que liderar todos estos estudios son ellos”, dice.

RP: Este estudio parece permitir acotar las exploraciones sísmicas; los informes por especie develan que hay áreas concesionadas que se superponen con áreas reproductivas de centolla, merluza de cola entre otros. ¿Han trabajado sobre estos puntos con Energía?

MP: Lo que nosotros hablamos y fue uno de los objetivos para desarrollar en este documento, es brindarles información a las empresas que van a desarrollar actividad sísmica, porque para ser autorizadas, tienen entre otras cosas que mostrar la línea de base ambiental y un estudio de impacto.

RP: Pero eso lo realizan las consultoras y algunos informes presentados fueron duramente criticados por el INIDEP.

MP: Sí, y siguen siendo por consultoras. Lo que nosotros queríamos lograr en principio es que la empresa sepa dónde tendría efecto o en qué época tendría más o menos efecto sobre los recursos. Esto debería servirle a Energía para que si, por ejemplo, la centolla se está reproduciendo en determinada época del año, buscar evitar hacerlo en esa época y juntos poder proteger los recursos.

RP: ¿Tiene conocimiento de si las áreas que ya fueron concesionadas se superponen con áreas de cría y desove? ¿Qué especies y zonas identificaron?

MP: Sí, la cuenca Austral y de Malvinas tiene afectación en áreas de reproducción de centolla y en áreas de alta concentración de merluza de cola, no todo el año pero si en determinadas épocas. Siempre va a haber alguna afectación porque desde el talud hacia la costa hay mucha diversidad de recursos.

RP: La vieira es un recurso que está complicado desde el punto de vista biológico y hay muchas áreas concesionadas que se superponen con áreas de alta concentración. ¿Se trabajó puntualmente este tema?

MP: Lo que sabemos por la literatura internacional es que debieran ser los menos afectados, no tienen un sistema nervioso muy desarrollado pero como siempre decimos, lo que no se sabe es cómo afectaría a esta especie en particular. Hasta aquí lo que vemos es que la mayor afectación podría darse en la operatoria pesquera.

RP: Los barcos que hacen sísmica no son muchos y se acuerdan las fechas con mucha anticipación. ¿Es lógico pensar entonces que este informe, si se utiliza para diagramar las exploraciones, se aplicaría a futuro y no sobre lo que ya está concesionado?

MP: Sobre lo que ya está concesionado no tengo respuesta; pero eso mismo nos comentó Energía y nos dijo que ahora podrían adelantarse en las futuras exploraciones para planteárselo a las empresas.

RP: Este informe puede ser una herramienta para que Pesca pueda utilizarlo en defensa del sector y sus recursos. ¿Se está trabajando con la Subsecretaría para realizar alguna propuesta para que Energía se ajuste a un protocolo que incluya esta información?

MP: Nosotros estamos siendo asesores. Pesca quedó fuera del ámbito de decisión cuando Ambiente pasó a ser la autoridad de aplicación, con lo cual colaboran en temas pesqueros. La idea es seguir colaborando y cada dos meses, más o menos, se realizan reuniones; ahora se está trabajando en un protocolo con Pesca. Estamos todos aprendiendo y me imagino que se irá mejorando, la idea de trabajar Ambiente, Energía y Pesca es la mejor forma de proteger los recursos, si cada uno se mantiene por su lado no se llega a nada.

Fuente: Revista Puerto