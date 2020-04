«Ninguna medicina puede fortalecer el sistema inmunitario como el deporte», el respaldo a la práctica deportiva en Bélgica

El deporte como medida de mejora de la salud y como medida de fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico. En Bélgica han buscado mantener el deporte como un hábito incluso en época de confinamiento para contar con los beneficios que aporta al cuerpo en situaciones de riesgo de contagios.

Bélgica ha sido uno de los pocos países que ha mantenido la posibilidad de practicar deporte durante su periodo de confinamiento. Hasta el punto que incluso lo recomendaban. Una línea muy diferente a la de otros países donde el deporte al aire libre ha estado y está totalmente prohibido, hasta el punto de haber sido «criminalizado» a pesar que su práctica de forma individual y en entornos sin aglomeraciones no supone ningún riesgo de contagio. Parte de la prohibición del deporte al aire libre ha llegado con la excusa de evitar posibles accidentes que requieran de asistencia sanitaria y den más carga de trabajo a los hospitales, al tiempo que se permiten otras actividades estadísticamente mucho más propensas a los accidentes, como el trabajo en el sector de la construcción. Por poner un ejemplo. La decisión de Bélgica de permitir el deporte llegaba con el respaldo de instituciones sanitarias. Un reconocido doctor belga especialista en deporte, Ruud Van Thienen, ha explicado el porqué sus compañeros han asesorado de esa forma a su gobierno y las ventajas de la práctica deportiva en la salud de la sociedad.

Los beneficios en la salud de las personas que practican deporte de forma regular son importantes en la reducción de posibles contagios

Durante años se ha buscado fomentar la práctica de deporte como una de las vías más sencillas para reducir el gasto médico de la población. Las mejoras de salud asociadas a la práctica de deporte y su relación directa con el mejor gasto en sanidad están más que probadas en multitud de estudios en todo tipo de países. Sin embargo, la normas del confinamiento estricto aplicadas por muchos países, entre ellos España, parecen haber olvidado todo lo que el deporte, practicado de forma individual y controlada, puede aportar a la hora de mejorar la salud frente a las amenazas de cualquier virus.

«Practicando ejercicio de forma correcta puedes reducir las posibilidades de una infección respiratoria en un 50%»

¿Por qué Bélgica ha considerado importante mantener la práctica de ejercicio físico? «Practicando ejercicio de forma correcta puedes reducir las posibilidades de una infección respiratoria en un 50%. Eso es enorme. Ninguna medicina podrá hacer eso nunca» explica. «Practicar suficiente deporte, ni demasiado poco ni pasarse, es una de las formas más eficientes de mejorar el sistema inmunológico. Hay mucha gente que se siente bien, duerme bien y come bien, pero no practica deporte y aún así sufren 3 o 4 infecciones por virus al año. No son infecciones letales, pueden ser las habituales gripes que se transmiten de forma similar al nuevo coronavirus. Es cierto que ahora mismo no hay estudios fiables que determinen que tipo de personas tienen más posibilidades de sobrevivir a una infección de coronavirus o que personas se recuperan mejor. Pero está comprobado que el deporte mejora el sistema inmunológico.»

«Si una compañía farmacéutica encontrase un fármaco que redujese las posibilidades de sufrir un cáncer en un 20% se haría rica. Puedes lograr ese efecto solo por practicar deporte»

Y entra en detalle sobre los efectos del deporte. «Cuando te ejercitas tu corazón aumenta el ritmo cardíaco y aumenta la circulación de la sangre. De esta forma los glóbulos blancos, que son los que atacan a los microorganismos, llegan de mejor forma al lugar donde deben actuar. Pueden hacer un mejor trabajo en las membranas mucosas. Además los glóbulos blancos son mejores y más efectivos en una persona que hace deporte. Estudios recientes han vinculado también el deporte al cáncer. Los glóbulos blancos también atacan a los tumores en sus primeras fases. El resto de padecer un cáncer se reduce de un 20 a un 50% en personas que practican suficiente deporte. Si una compañía farmacéutica encontrase un fármaco que redujese las posibilidades de sufrir un cáncer en un 20% se haría rica. Puedes lograr ese efecto solo por practicar deporte.»

Más allá de las cambios en nuestro organismo también juega un papel importante a nivel mental. «Se puede tratar de forma oficial la depresión con deporte. El deporte puede ser una acción curativa pero, sobre todo, una acción preventiva de la depresión. Los estudios destacan que la práctica de deporte habitual puede suponer hasta un 80% menos de opciones de sufrir depresión. Hay estudios que asocian la práctica de deporte con mejoras sensibles en pacientes con demencia.»

Pero obviamente, no se trata de efectos inmediatos y de duración ilimitada. Hay unas pautas para que el deporte tenga efecto. Una de las claves es que muy poco, sin regularidad y a muy baja intensidad sirve de poco. Pero mucho ejercicio también puede ser un problema. «Los deportistas de élite que están al limite del sobreentrenamiento también se pondrán enfermos con mayor facilidad. Los estudios en maratonianos lo confirman. Un gran porcentaje de ellos enferma en las dos semanas después de una maraton. Aquí hablamos de deporte como práctica saludable. Hay una norma simple que llamamos el 60-60. Hacer 60 minutos de ejercicio al 60% de tu capacidad máxima. Es una buena guía para practicar deporte en estos momentos. No se trata tanto de mejorar la forma física, sino que potenciar el sistema inmunológico» explica. Los efectos del deporte no son de un día para otro. «Se requiere de 4 a 6 semanas de regularidad practicando deporte para notar las diferencias y mejoras. Los beneficios a partir de entonces hablan por si solos.»

Fuente:/esmtb.com