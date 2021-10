“Necesitamos que los tiempos de la política se acerquen a la gente”

Así lo indicó el Vicegobernador Eugenio Quiroga durante la apertura de la 2ª Sesión Ordinaria del Parlamento Patagónico que se realiza en Río Gallegos.

Río Gallegos, martes 26 de octubre de 2021.- El Presidente del Poder Legislativo, vicegobernador Eugenio Quiroga, encabezó junto al Presidente del Parlamento Patagónico Emanuel Trentino la apertura de la 2ª sesión ordinaria del Parlamento Patagónico, acto que convocó a Vicegobernadoras y Vicegobernadores como así también a Legisladoras y Legisladores de las provincias de Neuquén, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, y La Pampa. Cabe destacar que algunos de los representantes provinciales participaron de manera remota.

Al iniciar la ceremonia el Presidente del Parlamento Patagónico, Emmanuel Trentino junto al legislador Federico Greve, secretario del Parlamento brindaron una bienvenida y convocaron a los vicegobernadores Eugenio Quiroga y Mariano Fernández junto a autoridades nacionales y el intendente Pablo Grasso.

Luego se realizó el izamiento de los pabellones nacional y provincial y se entonaron las estrofas del Himno Nacional y la Marcha de Malvinas. Asistieron al acto inaugural, funcionarios y funcionarias del Gobierno provincial

“Tengo el orgullo de ser el vicegobernador de una provincia que dio dos presidentes, como fueron Néstor primero y Cristina después, hoy me toca acompañar a una mujer que participó activamente del proceso más transformador que tuvo la patria desde el corazón de este proyecto”, comenzó diciendo el Vicegobernador Eugenio Quiroga en su discurso de bienvenida.

“También el vicegobernador de una provincia que sufrió los mayores ataques durante el gobierno que llevó adelante Cambiemos. Y sobre eso quisiera detenerme, no para hacer un revisionismo histórico, sino un ejercicio de memoria.

Los patagónicos somos fuertes, vamos para adelante con espíritu pionero. Sabemos sortear obstáculos, y en mayor o menor medida logramos nuestros objetivos, que son siempre ir por más desarrollo”, acotó el titular del Poder Legislativo santacruceño.

Más adelante indicó que “nada es fácil en el sur, pero sabemos hacia dónde vamos y este encuentro es un espacio para definir juntos el rumbo que queremos, tenemos la experiencia de los años anteriores, cuando en bloque, unidos, los patagónicos logramos ponerle un freno a la quita de derechos para nuestros vecinos y vecinas. Reembolsos por puertos patagónicos, asignaciones familiares, tarifas, etc”.

Más adelante indicó que “hoy pese a que tenemos un gobierno que mira al sur profundo, como decía Néstor, no tenemos que dejar de alzar la voz. Es nuestra obligación seguir luchando porque tenemos cuentas pendientes con nuestras comunidades, y necesitamos que los tiempos de la política, sobre todo si hablamos de obras, se acerquen lo más que se pueda a los tiempos de la gente.

Ese es nuestro termómetro, nuestro norte”

Por otra parte, Quiroga señaló que “hoy estamos en Río Gallegos y hay legisladores y vicegobernadores que no pudieron participar de forma presencial, porque en pleno 2021 tomar un vuelo para acá sigue siendo dificultoso. Tenemos una deuda para conectar al país con todo lo que podemos ofrecer en esta región”, al tiempo que agregó “la conexión a Internet es un derecho pero también otra deuda pendiente. Todos los municipios deben poder estar en igualdad de condiciones para comunicarse y lo cierto es que tenemos un sistema inestable que trae más problemas que soluciones”.

Más adelante hizo un repaso de las disertaciones que ocurrirán durante la mañana y parte de la tarde; además indicó que “es tiempo de pensar estrategias para convencer a las empresas sobre la potencia de nuestra región. El aporte de cada uno de ustedes va a ser sustancial, para trasladar nuestras inquietudes a un documento que no debiera ser declamativo, sino una negociación sincera con quienes deben comprometerse, tanto en el sector público como en el privado, a hacerle la vida un poquito más fácil a las y los patagónicos”.

“Nuestra tarea es esa, ser un bloque unido, una única voz que conoce mejor que nadie las demandas de nuestros habitantes del Patagónicos”, finalizó agradeciendo la colaboración del Poder Ejecutivo y a la Municipalidad de Río Gallegos, y por ultimo permítanme unas palabras para los equipos de la Cámara del Pueblo, que muchas veces ven cómo las agendas mediáticas invisibilizan la tarea parlamentaria”.

Fuerza a la región

Por su parte, el Vicegobernador de La Pampa Mariano Fernández destacó la decisión política de refundar al Parlamento Patagónico que había dejado de realizarse e instó “a todos los legisladores, más allá de las pertenencias políticas, de seguir realizándolo periódicamente porque es lo que le va a dar fuerza a la región y a nuestros representantes para que puedan pelear y militar estos proyectos que engrandecerán a la región”.

Además el Presidente de la Comisión de Parlamento Patagónico de Santa Cruz Matías Mazú destacó las iniciativas de todos los parlamentarios porque “tienen que ver con la idiosincrasia de los patagónicos y llevar estas iniciativas a todas las instancias, el parlamento es importante por cada uno de sus integrantes ya que son esas problemáticas comunes las que nos permiten llegar al Congreso y a otras instancias”.

Finalmente el Intendente de Río Gallegos Pablo Grasso manifestó “los patagónicos estamos acostumbrados a discutir políticas. Espero que las discusiones y las ganas de debatir nos permitan defender los intereses de la región para poder construir la Patagonia grande que soñaron nuestros pioneros para volver a poner en el mapa nuestra querida Patagonia”.