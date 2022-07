Nancy Paez: «La radio siempre me dio satisfacción y mucho amor»

En el día del locutor, las voces de LU12 AM680 y La Opinión Austral contaron su trayectoria en el ETER. Páez explicó su amor por la profesión y relató su paso por televisión, teatro y su formación universitaria.

Fuente: La Opinión Austral

Nancy Páez forma parte del grupo La Opinión Austral y Radio LU12 desde el 2010, cuando comenzó a ganar más espacio y hoy es una de las voces más reconocidas de la emisora. En este día, contó como fue que empezó su pasión por hacer radio. Cuando era chica participaba del coro municipal, fue solista y tocó el piano durante diez años. A partir de ahí, comenzó a participar de los actos de la escuela.

“Algún tema, después la marcha, después el himno y a su vez siempre me elegían para recitar y demás. Con esa formación vocal, viajo a Córdoba a estudiar abogacía, un amigo abogado que se candidateaba a concejal me dijo que tenía que dedicarme a la locución y que le gustaría hacer un programa conmigo”, detalló.

Ese día Nancy se anotó en un curso de locución, salió de la primera clase y se fue a hacer el programa.

“Empecé con la parte comercial, diciendo la hora, la temperatura, era como mostrar la voz, me encantó, por ahí a la mayoría de la gente no le gusta escucharse, yo combino mucho lo que es la radio, las voces y lo musical, estoy todo el tiempo jugando con eso y me gusta, no sólo hablar, sino que me gusta escuchar, descubrí que era lo mío y la abogacía quedó lejos en el tiempo”, relató.

Volvió a Río Gallegos y, con la experiencia conseguida, empezó a hacer diferentes trabajos. “Después fue una convocatoria atrás de la otra, hice televisión, conducción de noticiero y logré tener hace unos años mi propio programa”, contó.

Es así que está a punto de cumplir 29 años haciendo locución. Su paso por Radio LU12 empezó en el 2010 y de a poco fue ganando cada vez más intervención en la emisora. “En el 2011 me dieron la oportunidad de la co-conducción en esta casa, hasta hoy”, agregó.

Para Nancy, la radio “es una pasión, es parte de mí, de Nancy Páez”. Su vínculo con los oyentes es de mucho cariño, agregó. “Entonces no concibo mi vida sin la radio, sin la locución, ese contacto que doy con la gente, transmitir no sólo emociones, sino lograr hacerlo con una sonrisa en la cara, que en mi caso es la fórmula que funciona”, explicó.

¿Algún recuerdo o hecho insólito?

“Me pasaron muchísimas cosas y a través de los errores uno va aprendiendo, lo más importante es tener la capacidad de salir adelante. Me ha pasado que me han seguido al ingreso y egreso de la radio, recibir regalos insólitos y no saber de parte de quién”, deslizó entre risas. Pero, al aire, “el tema de tentarse es muy divertido, porque la gente no tiene idea las cosas que uno tiene que transformar y sortear, uno tiene que saber qué es lo que está diciendo y meterse en eso, porque te puede salir mal, lo más difícil de sortear es la risa, es algo que hay que saber llevarla”, cerró.