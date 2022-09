Nadia Cid hará un bingo solidario para solventar gastos médicos de su viaje

El caso de Nadia Cid, trasplantada bipulmonar, sentó las bases de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes, que hoy trabaja en toda la provincia con el lema de la donación de órganos. La joven continúa con controles en Buenos Aires y busca costear gastos.

Fuente: La Opinión Austral

Nadia Cid fue trasplantada en diciembre de 2019, luego de una larga lucha por conseguir un donante de pulmones. La joven fue detectada con hipertensión pulmonar en julio de 2013. En aquel momento Nadia se agitaba cuando subía escaleras y caminar ya era toda una odisea.

La Opinión Austral acompañó a la joven riogalleguense en todo el proceso, que comenzó hace años y que en la actualidad continúa, pero de una forma más feliz tras lograr el tan esperado trasplante.

Su caso sentó las bases para conformar la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes que representa Adolfo Cid, papá de Nadia, y que sigue sumando pacientes con distintas patologías en toda la provincia.

Nadia dialogó con LU12 AM680 sobre su estado de salud actual y contó que hará un bingo el próximo sábado 15 de octubre para poder solventar gastos médicos del viaje que realizará a Buenos Aires, en el marco del control que realiza periódicamente para constatar que todo siga bien.

«Ya de por vida tengo que viajar por controles, desde julio que no tengo, la última vez me acompañó mi mamá y el médico me pidió que volviera en octubre con diez kilos menos, porque había aumentado mucho», sostuvo.

El tema es que los pulmones, contó, pueden fallar por el tema del peso. «Me había trasplantado con 48 kilos y hoy estoy en casi el doble. Estaba muy flaca», describió. Luego del trasplante, con corticoides y en plena pandemia, subió de peso. «Entre la ansiedad y demás, engordé, pero empecé la nutricionista, así que ya estoy bajando», mencionó.

La joven contó, en tanto: «Me estaré yendo a fines de octubre, tienen que mandarme los presupuestos desde la clínica Favaloro, me cubren el alojamiento y pasajes aéreos, pero allá me manejo en taxi, porque tengo que tener recaudos extremos de por vida».

Nadia recordó que «los trasplantados no tenemos defensas, lo vamos tratando con medicamentos, yo tuve COVID el año pasado, pero gracias a Dios no pasó a mayores». Mencionó que igualmente «quedé baja de vitamina D y sinceramente no quiero pasar por lo mismo. Por eso empecé el bingo para poder solventar movilidad allá y gastos de la comida».

Nadia contó que, por ejemplo, no puede comer nada en restaurantes. La alimentación, agregó, «tiene que ser del día, tengo que tratar de comer cosas frescas, no crudas», mencionó.

Es por eso que junta dinero y vende números para el próximo sorteo del 15 de octubre. «Con juntar 30 mil pesos ya está, así que voy a sortear zapatillas y después me escribió mucha gente que donó premios, así que son más de 40 sorpresas».

Contó, para cerrar, que los números están a 300 pesos, por lo que quien quiera colaborar puede comunicarse con Nadia a su celular (2966) 408838.

La comunidad de Río Gallegos continúa ayudando a la joven y La Opinión Austral sigue acompañando su campaña.