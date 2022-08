Nación y el grupo de bancos de China firmaron la adenda para finalizar las obras de las Represas en Santa Cruz

La gobernadora Alicia Kirchner recibió a la ministra de de Economía de Nación, Silvina Batakis, en Casa de Gobierno provincial y anunció que se trata del «fondo total para que se terminen las represas». Los representantes de China Development Bank Corporation (CDB), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China Limited (BOC), ya rubricaron el nuevo acuerdo.

Fuente: La Opinión Austral

La gobernadora Alicia Kirchner recibió en la Casa de Gobierno de Santa Cruz a la ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis para la firma de la adenda al contrato de financiamiento para las obras de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz.

En su último día a cargo de la cartera económica nacional, Batakis viajó a Río Gallegos para firmar este contrato central que permitirá garantizar el avance de las obras que realiza la UTE Represas Patagonia.

«Vinieron a firmar el fondo total para que se terminen las represas», anunció Alicia en el Salón Blanco de Casa de Gobierno -durante una charla sobre el tratamiento periodístico del delito de trata de personas-, y confirmó que Silvina Batakis llegó hasta el lugar en su función, aún, como ministra de Economía. «Lo hizo junto al equipo de escribanos, ya que el grupo chino ya lo firmó y había que rubricarlo en el lugar dónde se construyen y se hacen los aportes».

Un largo proceso

Esta firma, se da, luego de que el pasado 26 de mayo, cuando el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 269/2022 que aprueba el acuerdo de «Enmienda y Restablecimiento» al contrato con la línea de crédito con entidades bancarias chinas para el financiamiento de las Obras Hidroeléctrica sobre el Río Santa Cruz.

En julio de 2014, durante la visita del presidente chino Xi Jinping al país, se firmó el contrato de financiamiento con un grupo de bancos chinos. China Development Bank Corporation (CDB), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China Limited (BOC) se comprometieron entonces a aportar 4714 millones de dólares para financiar la obra.

El crédito fue por quince años y contempló cinco años y medio de gracia para el capital, justo el plazo que se preveía para la construcción de las represas. Se suponía que el Estado recién iba a comenzar a pagar el préstamo una vez que las centrales estuvieran operando. De ese modo, los fondos para hacerlo provendrían del contrato de venta de energía.

Sin embargo, tanto las cuestiones políticas, técnicas y operativas provocaron un retraso importante en la ejecución de dichos plazos, que llevaron a que los 66 meses del plazo de gracia se hayan cumplido y los bancos estén reclamaran el comienzo del pago. Esta situación forzó a abrir una negociación.

Tal como había publicado La Opinión Austral en agosto del 2021, China había girado unos 1500 millones de los 4714 millones previstos originalmente. A raíz de ello, el gobierno buscó una extensión del plazo para no verse forzados a desembolsar dinero por una obra que todavía no está concluida.

El financiamiento

En agosto del 2021, el Gobierno Nacional asignó $ 17.290 millones en una modificación del Presupuesto 2021 para pagarle a la UTE Represas Patagonia que construye las presas “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”, conformada por la china Gezhouba, Electroingeniería e Hidrocuyo.

En enero de este año, el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, mantuvo este lunes una reunión con el presidente de China Energy Engineering Corporation (CEEC) -casa matriz de Gezhouba Group Corporation-, Song Hailian. Tras el encuentro, el diplomático argentino sostuvo que «gracias a los esfuerzos llevados adelante entre las partes, es inminente la firma de una nueva adenda financiera». Lo que se cristalizó, finalmente, este martes