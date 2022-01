Música para “una Argentina sin Violencias de Género”

Los Ministerios de Cultura y de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación lanzan esta convocatoria. Se trata de construir un nuevo repertorio popular de canciones con perspectiva de género y diversidad, especialmente creadas para prevenir y poner fin a las violencias de género. Pueden postularse hasta el 17 de enero de 2022.

Fuente: Tiempo Sur

Las canciones son históricamente herramientas de expresión, arte y comunicación, y marcan el pulso de una sociedad, ayudan a contar la historia, las vivencias y los problemas que atraviesan pueblos, barrios y ciudades. Muchas veces también reproducen estereotipos, prácticas y discursos que consolidan la desigualdad y legitiman diferentes formas y manifestaciones de violencia de género.

El concurso invita a sumar nuevas listas de canciones que acompañen nuestros días y a pensar en torno a vínculos saludables. Temas cuyas letras ayuden a cuestionar los estereotipos, prácticas y discursos que reproducen la desigualdad entre los géneros para vivir en libertad y construir sociedades libres de violencias.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años de todo el país que quieran contribuir a través de sus trabajos a la generación de un repertorio federal de canciones que desarrollen, en sus letras, contenidos con perspectiva de género y diversidad, especialmente creadas para prevenir y poner fin a las violencias de género.

¿Qué tipo de obras se pueden presentar?

Se pueden presentar grabaciones de canciones originales en cualquiera de los géneros musicales conocidos.

Las obras deben presentarse en archivo digital de acuerdo a las siguientes características:

-Letra en formato: jpg o pdf

-Música en formato: mp3 (demo o maqueta)

-Duración máxima: 10 minutos

Las obras pueden haber sido estrenadas, pero no premiadas ni editadas con anterioridad, tanto en formato físico como virtual, hasta la fecha de publicación de los resultados. Los trabajos que no cumplan con las condiciones detalladas no serán considerados por el jurado.

¿Cuántas obras puedo presentar?

Cada participante solo podrá presentar una (1) obra.

¿Cómo puedo inscribirme?

La inscripción se realiza de forma online, registrando sus datos en la página del Ministerio de Cultura, a partir del cual recibirán un mail con el link para acceder al formulario de inscripción online (revisá tu correo, incluso la bandeja de notificaciones, spam o no deseado). Una vez en el formulario podrán completar todos los campos y subir los archivos con el trabajo en el formato solicitado.

¿En qué consiste el premio?

Se seleccionarán veinticuatro (24) trabajos que recibirán treinta mil pesos ($30.000) cada uno en concepto de premio. También habrá menciones a consideración del jurado.

¿Hasta cuándo tengo tiempo para participar?

La inscripción estará abierta hasta el 17 de enero de 2022.

Por dudas y consultas escribir al mail: cancionsinviolencias@cultura.gob.ar