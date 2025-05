Moscú alega que sus recientes ataques «respondieron a los golpes masivos de Kiev contra objetivos civiles»

«Se trata de un ataque de represalia solo contra instalaciones militares, contra objetivos militares», aclaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Los últimos ataques de las Fuerzas Armadas rusas contra instalaciones militares ucranianas son «una respuesta a los golpes masivos de Kiev contra objetivos civiles» en su país, aseguró este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por medios oficiales.

«Vemos a los ucranianos golpeando nuestras instalaciones de infraestructura social, infraestructura pacífica. Se trata de un ataque de represalia, un ataque de represalia solo contra instalaciones militares, contra objetivos militares [de Ucrania]», indicó a los periodistas.

El sitio Sputnik News citó que la dirección del Servicio Federal de Seguridad en la República Popular de Donetsk señaló que fueron frustrados más de 400 ataques de drones ucranianos contra civiles e infraestructuras civiles en la región durante la semana pasada.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que las tropas de ese país lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión y drones contra objetivos en el aeródromo de la ciudad ucraniana de Starokonstantínov.

El pasado domingo, informó de un ataque contra la industria de defensa ucraniana, productora de componentes de armas de misiles, radioelectrónica, explosivos y drones, entre otras cosas.

Las aclaraciones de Peskov llegan en momentos que el análisis del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con respecto al accionar de su par de Rusia, Vladímir Putin, cobró gran repercusión en la prensa mundial.

«No sé qué demonios le pasó a Putin. Le conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me llevaba bien con él. Pero está mandando misiles a las ciudades y matando gente y esto no me gusta nada. OK. Estamos en medio de las conversaciones y está disparando cohetes a Kiev y otras ciudades. No me gusta en absoluto», apuntó Trump.

Fuente: Noticias Argentinas