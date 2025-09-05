Moriatis, tras el robo sufrido en la Panamericana: «Me tiraron a quemarropa»

El ex piloto de Turismo Carretera (TC) Emanuel Moriatis se refirió al robo sufrido en la autopista Panamericana y remarcó que los dos motochorros “le tiraron a quemarropa”, mientras advirtió que los asaltos bajo esa modalidad se encuentran en aumento.

En diálogo con Pan y Circo, el programa que conduce el periodista Jonatan Viale por Radio Rivadavia, el corredor lamentó que fue víctima del asalto en momentos donde se encuentra abocado a la organización de un evento solidario.

“Me agarró en una semana donde estamos haciendo un trabajo tremendo en el Autódromo, no me dio respiro, anoche me acosté y hoy a la mañana fui a hacer las denuncias al banco. No se puede frenar”, señaló.

«Me pasó a las 18:45, un horario en el que la Panamericana siempre está colapsada, hace un mes un amigo sufrió lo mismo, es una forma reiterativa de robar», añadió.

Moriatis explicó que al producirse embotellamientos en el tránsito «las motos circulan en la banquina del lado derecho»: «Me encerraron con una moto, digo ‘¿este qué hace?’, pasa un segundo y el de atrás tira un disparo al piso para asustarme».

«Suelto la moto, camino marcha atrás y me pareció escuchar ‘dame la mochila’. Me persiguen y cuando estaba a cuatro metros me tira otro tiro a quemarropa. No sé si me quiso intimidar con tal de que pare, se acerca, me revisa todos los bolsillos, agarró la mochila y se fueron», sostuvo.

Fuente: Noticias Argentinas