Miguel Ángel Russo, en la previa de Boca-Racing: “Esto siempre es Boca, tenés la obligación de ganar”

El técnico del “Xeneize” palpitó el duelo en La Bombonera y abordó varios temas que atraviesan la actualidad del club.

A pocos días del esperado clásico entre Boca y Racing, Miguel Ángel Russo brindó una conferencia de prensa en la que no solo palpitó el duelo clave del sábado en La Bombonera (16:30), sino que también abordó varios temas que atraviesan la actualidad del club.

Con tono firme, el entrenador ratificó su confianza en el equipo, desdramatizó las versiones mediáticas y pidió dejar en paz a su entorno familiar.

“Estamos bien, trabajando mucho. Sabemos que para nosotros es importante ganar y que vamos a enfrentar a un rival difícil. Esto es Boca. La Bombonera te exige ganar”, remarcó el entrenador, quien aseguró que el grupo llega en buena forma tras una semana larga de entrenamientos.

Al ser consultado por el manejo interno del plantel, Russo fue claro: “Hablo con todos. Hablo de forma grupal, es la mejor manera de que todos te entiendan. Acá se hace un bombo sin saber cómo es un plantel, cómo son mis manejos y mis formas”.

Además, agregó con firmeza un pedido a la prensa: “Déjenlo tranquilo a mi hijo. No busquen cosas donde no las hay”, en relación a las preguntas que le hicieron a su hijo en el partido que disputó Tigre.

Sobre el funcionamiento del equipo, Russo se mostró optimista: “No me gusta perder, me duele. Es mi forma de vida. Todos estamos buscando que gane Boca. Paredes juega de la manera que juega él y tuvimos una semana de trabajo muy buena. No pienso en nada negativo”.

También hizo una reflexión sobre la rotación y los nombres propios: “Hoy el once de memoria es relativo”, dijo, al ser consultado por posibles cambios en el equipo. Además, valoró al próximo rival: “Valoro mucho a Racing como equipo, pero también creo mucho en mi gente y en los míos”.

Por último, se refirió a la polémica salida de Miguel Merentiel en el último partido ante Huracán y bajó el tono: “Tampoco hubo mucho por aclarar”.

Boca se prepara para un clásico de alta exigencia y Russo lo sabe. Pero no duda: “Esto siempre es Boca, tenés la obligación de ganar”.

Fuente: Noticias Argentinas