Mi ANSES: requisitos y el paso a paso para cobrar las Asignaciones Familiares por Hijo

La prestación social que asigna el Gobierno a través de la Anses consiste de una ayuda económica para trabajadores en relación de dependencia con salarios bajos

Dentro de las Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF) se incluye a la Asignación por Maternidad, Asignación por Nacimiento, Asignación por Adopción y Asignación por Matrimonio. Estas prestaciones sociales son entregadas por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) están dirigidas a trabajadores en relación de dependencia.

Tras la última actualización, el nuevo tope de ingresos para cobrar asignaciones pasó de $404.062 a $506.230, por cada trabajador asalariado formal; en tanto, los ingresos por grupo familiar son mayores a esos montos.

La asignación se cobra mensualmente, y el monto está determinado por el rango de ingresos del grupo familiar y zona de residencia o zona donde trabaje.

De esta manera, las Asignaciones Familiares serán cobradas mes a mes por los trabajadores asalariados formales que perciban mensualmente hasta $506.230, siempre que el ingreso total del hogar no supere los $1.012.460 (en bruto). Esas cifras reemplazarán a las de $404.062 y $808.124 que, anteriormente, eran los montos máximos (individual y del hogar, respectivamente) para acceder a esta ayuda social.

¿Quiénes pueden acceder a las Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF)?

Pueden cobrar el Suaf, las siguientes personas:

Trabajadoras/es en relación de dependencia.

Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Trabajadoras/es monotributistas.

Trabajadoras/es de temporada.

Trabajadoras/es rurales.

Personas que cobren la Prestación por Desempleo.

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranas y Veteranos de Guerra.

Personas que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.

Titulares de jubilaciones y pensiones.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar las Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF)?

Quienes deseen cobrar las asignaciones familiares no deben superar los topes vigentes respecto a los Ingresos del Grupo Familiar (IGF). Este consiste de la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar, en particular el de los padres, y para calcularlo se contemplan:

Los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia

Los haberes de jubilación y pensión

Los montos de la Prestación por Desempleo

Los planes sociales

Las prestaciones contributivas y/o no contributivas de cualquier índole

Las rentas de referencia para trabajadores autónomos, monotributista y servicio domestico

Además, en caso de existir modificaciones en los ingresos del grupo familiar, el beneficiario deberá comunicarlo a la Anses dentro de los 90 días de producido el hecho y adjuntar la documentación probatoria que corresponda.

Por otro lado, para cobrar las asignaciones familiares, el titular debe tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en la Anses y debe precisar un lugar de cobro. Los hijos, por su parte, deben ser menores de 18 años, estar solteros y residir en el país, con excepción de aquellos que tengan alguna discapacidad. En este caso, no hay límite de edad ni topes respecto a los ingresos, pero se debe presentar la autorización para el cobro vigente emitida por el organismo previsional.

Paso a paso, cómo hacer el trámite

El trámite para percibir las asignaciones familiares se puede realizar a través de mi ANSES. Los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

Declaración jurada de ingresos cumplimentada y firmada por ambos progenitores en caso de trabajar en relación de dependencia o percibir un haber previsional adjuntar recibos de haberes actualizados.

Fotocopia autenticada y legible de las partidas de nacimiento, DNI, fecha de nacimiento y CUIL con los datos de los menores hasta los 18 años.

Acreditar estado civil adjuntando fotocopia autenticada, certificado de convivencia, acta de casamiento, sentencia de divorcio o acta de defunción. En el caso de estar separado, hay que presentar la autorización de cobro.

Antecedentes laborales, certificación negativa, historia laboral, Registro único de Beneficiarios (RUB), constancia de Cobertura Universal de Niñez y Adolescencia (CUNA), y ex SUAF de ambos (solicitarla ante la Anses).

Para percibir la asistencia por un hijo con discapacidad, se debe presentar la resolución de la autorización de cobro que otorga la Anses.

Además, deberán informar el lugar de cobro de los ingresos y revisar que los datos del banco o lugar de cobro estén correctamente registrados en mi ANSES. En caso de necesitar modificarlo, esto se podrá hacer en el momento del trámite.