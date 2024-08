Mesa de turismo con Nación, Provincia, Municipio y empresarios: «La reunión fue muy positiva»

Así lo indicó el secretario de Turismo de Santa Cruz, Mario Markic quien participó este fin de semana del evento internacional de natación en aguas frías frente al Glaciar Perito Moreno. Destacó la presencia del Gobierno Nacional, en la figura de Daniel Scioli para impulsar al turismo como matriz productiva.

En declaraciones radiales realizadas a LU14 Radio Provincia, el funcionario del área turística santacruceña destacó la realización de la segunda Edición de natación de la International Winter Swimming Association (IWSA) «porque esta oportunidad acá en El Calafate genera una nueva opción al turismo, por eso nos pone muy contentos que lleguen estas acciones a Santa Cruz».

Luego destacó la reunión que se concretó en el municipio calafateño con la presencia del secretario de Turismo de Nación, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli con la presencia del intendente Javier Belloni, las agencias, empresarios y el Gobierno Provincial encabezado por el jefe de Gabinetes de Ministros, Daniel Álvarez donde «se expuso sobre la conectividad aérea y se escuchó la posibilidad de Brasil, dado que Daniel -Scioli- fue embajador argentino y se ha trabajado en el sentido turístico y eso nos aporta muchísimo a Santa Cruz».

Markic detalló aún más sobre lo conversado y fue alentador en cuanto al tema de la pista de sky que tanto se ha proyectado para la ciudad, y describió que «ya se está superando el tema de los recelos que hubo en su momento y ahora estamos consensuando en que hay que acelerar el proceso de concreción sin olvidar la idea del cuidado de la ecología sin interferir en lo natural; pero si se hacen las cosas bien naturalmente va ser un verdadero bum para El Calafate; sólo pensar en una pista de sky con vista al Glaciar es un valor intrínseco muy poderoso y aparte generaría que la gente se queda más tiempo en la ciudad».

Otro tema que se planteó fue la demora terrestre en la conectividad con Chile, en los pasos fronterizos, por lo que logró un compromiso de Nación para tratar de «agilizar los trámites». También, Markic subrayó la apertura al diálogo que se generó en la mesa ya que todos los presentes expusieron su realidad. Contó además que «los empresarios indicaron que no hubieron despidos masivos como sí lo hubo en otras crisis».

«La reunión fue positiva y eso es muy bueno porque todos los sectores estuvieron representados, además Daniel -Scioli- cumplió con su palabra de llegar a El Calafate y eso nos reconforma mucho».

Eclipse Solar

Asimismo, el secretario de Estado de Turismo, Mario Markic continúo la charla referenciando en la importancia del turismo histórico y gastronómico que potencia a nuestra Provincia como uno de los destinos más buscados por ello destacó el gran evento que sigue: El Eclipse Solar del 2 de octubre.

«Una franja de penumbra que será fruto de este evento celeste, de tal modo que estamos muy en contacto con todas las localidades, que están haciendo su propia celebración de este evento desde Puerto Deseado a Los Antiguos, y Perito Moreno, por el tour San Julián a Lago Posadas, y Gobernador Gregores», detalló Markic y agregó «en el centro

en todos estos sitios el eclipse será visto de manera anular, o sea, se verá completamente el anillo».

Mañana habrá una conferencia de prensa para ampliar sobre esta actividad pero adelantó que estarán presentes astrónomos de La Plata incluso desde Puerto Deseado, me informaron que ya hay un chef que está haciendo los «langostinos eclipsados», son acciones ocurrentes como un plato gourmet «y estoy absolutamente confiado de que va a ser un gran evento».

Feria Internacional de Turismo

Mario Markic sostuvo que el 28 de septiembre se inicia la Feria Internacional del Turismo y allí dará una disertación en el Planetario de Buenos Aires, y como es una fecha cercana al evento astronómico «nos permite impulsar con mucha fuerza a toda Santa Cruz».

«La promoción del turismo es importante y el eclipse será un buen punto de partida, y confiamos que la FIT también, voy a estar muy activo, aprovecharé de hacer la vuelta al país, y ahora que me vean allí promocionando a mi provincia supongo que también será un efecto de atractivo para la gente de Argentina que me ha visto y que me ve allá, trataré de ser el mejor vocero de las bondades que tiene Santa Cruz», indicó para finalizar Mario Markic.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios/LU14 Radio Provincia