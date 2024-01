Mejor tropilla y jinete: El Calafate salió victorioso en Los Antiguos

La tropilla «La Rezongona,» de la familia Payne, destacó en la Fiesta Nacional de la Cereza al recibir reconocimientos en dos de las cinco categorías en competencia. Nicolás Payne se alzó con el primer lugar como jinete en Cuero Tendido y obtuvo el tercer puesto en la categoría de Crina Limpia.

Fuente: diario Nuevo Día

Finalizó este domingo la 33º Fiesta Nacional de la Cereza en la localidad de Los Antiguos.

Desde la organización la describieron como un “éxito rotundo” luego de las 3 tardes y 3 noches de esta fiesta: “mucho espectáculo, que dieron lugar a un clima de buen humor y risas entre el público, noches mágicas para quienes estuvieron presentes, y también para quienes siguieron desde todo el país la fiesta, a través de la prensa y las páginas oficiales con transmisiones en vivo”.

Además de los artistas en el escenario León Gieco, el evento se centró el Gran Desafío de Tropillas, con un gran marco de público, donde se repartieron $3.600.000 en premios, en las 5 categorías disputadas: Cuero Tendido, Recado Completo, Crina Limpia, Grupa Surera y Basto con Encimera.

Un atractivo particular generó la Monta Especial de Adrián Fernández (bicampeón Nacional de Jesús María) vs. el No Me Comparen de los hermanos Payne, quien continúa invicto.

Los Animadores del evento fueron Indio Pampa y Luciano Martínez. Los Payadores Iván Huenchuman, Tato Vaquero y Jorge Utreras. El jurado fue compuesto por Ricardo Erichsen, Alejandro Alcalde y Leandro Jenkins.

Resultados:

CUERO TENDIDO:

2º Tropilla “La Sospechosa” de Rio Turbio, dueño Carlos Aranda, en la monta Maximiliano Magallanes, Reservado: El finito

1º Tropilla “ La Rezongona” de El Calafate, dueño Payne , Monta Nicolás Payne, Reservado El Cachape

RECADO COMPLETO:

2º Tropilla “La Sureña” de Comunidad Camusso Aike, Dueño Pocon, en la monta de Víctor Vargas en el reservado La Secretaria.

1º Tropilla “Herencia Criolla” de Perito Moreno, dueño Luis Agüero, monta Ceferino Placencio, Reservado la Recolectora.

GURUPA SURERA:

3º Tropilla “La Invencible” de Puerto Santa Cruz dueño Maxi Magallanes, Monta Gabriel Ibáñez, Reservado La india

2º Tropilla “La Sureña” de Comunidad Camusso Aike, Dueño Pocon,en la monta de Carlos Maliqueo, Reservado El Pastor.

1º Tropilla “La Fogonera” de 28 De Noviembre, dueño Cofre Adan, monta Camilo Prossing Reservado La Secretaria.

CATEGORÍA CRINA LIMPIA:

3º Tropilla “La Rezongona” del Calafate dueño Payne, Monta Nicolás Payne Reservado Cachape.

2º Tropilla “Los Renegados” De Madryn de Adrian Fernandez, monta Adrian Fernández, Reservado El Gallito.

1º Tropilla “La Sureña” de Comunidad Camusso Aike, Dueño Pocon, en la monta Francisco Rios, Reservado El Pator.

CATEGORÍA BASTO CON ENCIMERA:

3º Tropilla “ La Bienvenida” de Comunidad Camusso Aike, Dueño Aldo López, monta Walter Perez, Reservado El Tayu.

2º Tropilla “La Fogonera” Estancia la Ester de Adan Cofre, monta Alberto Jara, Reservado La Secretaria.

1º Tropilla “La Fogonera” Estancia la Ester de Adan Cofre, monta Alberto Jara, Reservado El Moreira