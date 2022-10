Medicación de vía remota: “Si tenés una receta no hace falta que vayas a la CSS”

Así lo expresó de la jefa de Auditoria Farmaceutica de Zona Sur de la Caja de Servicios Sociales, Leticia Calgano, al referirse a la modalidad de autorización de medicación de vía remota de la obra social santacruceña, la vigencia de la Ley de Genéricos y la importancia del uso responsable de medicamentos.

Fuente: Nuevo Día

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Caja de Servicios Sociales, y por medio de LU 14 Radio Provincia, recuerda las modalidades de comunicación con el organismo para los distintos trámites referentes a los medicamentos, que los afiliados necesitan realizar.

“Que la gente sepa que si bien se instauró de ‘apuro’ el tema de la autorización en línea y que se atiende de manera presencial, en Auditoría Farmacéutica sigue funcionando el WhatsApp”, declaró Leticia Calcagno. Aquellas personas que deseen comunicarse con el sector pueden hacerlo a través del 2966 626026 en zona sur, y, del 2966 382645 en zona norte, de lunes a viernes de 8:30 a 13:30.

La farmacéutica explicó que no es inmediato, pero que en las 24 horas hábiles de enviada, toda solicitud obtiene una respuesta.

Para ello, los afiliados y las afiliadas deben enviar un mensaje e incluir imágenes claras, indicar su localidad y número de DNI o credencial de la obra social santacruceña. Así accederán a los beneficios del 50% de cobertura en descuento habitual, del 70% en crónico, del 90% en pasivos y del 100% en programas especiales específicos, remedios inherentes a CUD y alto costo, siempre según corresponda.

“Dentro del día se autorizan todas las recetas que llegan y te ahorras de ir, buscar estacionamiento, esperar”, comentó Calcagno. Aclaró que en la CSS se promueve Ley Nacional 25.649 de Genéricos promulgada en 2002, que brinda el derecho de saber el verdadero nombre del medicamento prescripto, para escoger entre la marca más conveniente de un mismo principio activo.

Las recetas deben contener el nombre de la droga, los miligramos y la forma farmacéutica, es decir, si es jarabe, cápsula, comprimido, óvulo, supositorio. La auditora farmacéutica hizo hincapié en que todos los medicamentos que están en la farmacia “y por eso insistimos que no hay otro lugar para obtener medicamentos, están avalados por AMNAT”.

En otras palabras, no se recetan marcas. “Se debe recetar por monodroga, siempre y cuando no sea de alto costo porque es otro tema. El médico puede sugerir una marca, pero con la diferencia de precios, que puede llegar a ser bastante grande y evitando una primera marca, por el mismo valor se pueden comprar dos o más unidades que no sean de primera línea, pero lo mismo te cure”, resaltó respecto a la acción farmacológica.

Desde la obra social santacruceña se llamó a la reflexión respecto al uso responsable de medicamentos. “Si a usted le sobró medicación, puede llevarla a la Caja de Servicios Sociales, a un hospital o un centro de salud para que la maneje alguien que sepa cómo. Hay que ser cuidadoso con los medicamentos, no hay que ofrecerlos en redes sociales”, advirtió la farmacéutica.

La recomendación es extensiva: siempre consultar con profesionales de la salud, no cortar los tratamientos y respetar los modos de administración y guardado de cada medicamento. ”Es responsabilidad del paciente no adquirir medicación ni tomarla sin prescripción médica. Todos los medicamentos tienen su efecto en el organismo”, concluyó la auditora de la CSS.