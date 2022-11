Mazzina convocó a redoblar los esfuerzos para prevenir las violencias por motivos de género

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina; y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; dieron inicio al II Congreso de Políticas Públicas contra las Violencias, que se realizará durante el jueves y viernes en Mar del Plata. En este marco y previo al Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, se presentaron los datos desagregados de PBA de la “Encuesta de prevalencia de violencia contra las mujeres” que se realizó en conjunto con la iniciativa Spotlight de ONU Mujeres.

Fuente: MInisterio de las Mujeres, Género y Diversidad

“Hemos dado pasos importantes en estos años. Avanzamos con leyes de vanguardia y con políticas públicas importantes. Pero les pregunto a ustedes, ¿alcanza? No, no alcanza, porque la violencia de género es un problema estructural. Y cada muerte violenta, cada compañera que no está, significa una falencia, significa que todavía falta hacer más», afirmó Mazzina.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de “recuperar la fuerza del primer grito colectivo por NiUnaMenos en 2015, darle músculo a las políticas públicas que ya se implementaron, trabajar por las que faltan, impulsar las distintas estrategias que se dan en los territorios para batallar la violencia por razones de género, y avanzar de manera conjunta -Gobierno Nacional, los provinciales, los municipios, los tres poderes del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las empresas, todos, todas, todes- hacia una Argentina más justa y sin violencias”.

Por su parte, Díaz sostuvo: “El compromiso de la creación del Ministerio de las Mujeres no era un compromiso abstracto sino un compromiso concreto de política pública. Han aumentado los dispositivos, los programas, las líneas de prevención, de asistencia, de las salidas de las violencias por razones de género, de promoción de igualdad que abordan las interseccionalidades”. Además, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó al acto a través de un video institucional.

Este Congreso fue parte de las jornadas federales enmarcadas en la Campaña Nacional de Prevención de las Violencias de Género 2022-2023, que busca federalizar las estrategias de sensibilización que permitan la construcción de vínculos responsables y diversos para prevenir la violencia. Las jornadas incluirán la realización de talleres y encuentros en más de 50 puntos del país, destinados a organizaciones sociales, promotoras comunitarias de género y movimientos estudiantiles en conjunto con las coordinaciones territoriales del Programa Acercar Derechos (PAD).

Por el MMGyD también participaron la titular de la Unidad de Asesorxs de Gabinete, Érica Laporte; la subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, Laurana Malacalza; y la coordinadora del PAD de PBA, Rocío Di Bastiano. A su vez, estuvieron presentes la asesora presidencial, Dora Barrancos; la subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Flavia Delmas; la directora de Región Quinta del Ministerio de las Mujeres de PBA, Yamila Zavala Rodríguez; la directora provincial de Políticas de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias por Razones de Género, Carolina Arribi; el director de Promoción de Masculinidades para la Igualdad de Género, Ariel Sánchez; representantes de la Oficina de la Coordinadora Residente en Argentina de la Unidad de Coordinación de la Iniciativa Spotlight; de sindicatos, organizaciones, familiares de víctimas de femicidios, entre otrxs.