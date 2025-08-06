Matías Ola: “Es emocionante ver nadadores de todo el mundo frente al Glaciar”

El Calafate se convirtió esta semana en el epicentro de la natación extrema con la tercera edición de la Winter Swim World Cup en Argentina. Más de 17 países están presentes para desafiar las gélidas aguas del Lago Argentino, y el fundador de la ONG Nadando Argentina, Matías Ola, compartió sus sensaciones desde el Parque Nacional Los Glaciares.

TiempoSur presente en el mundial de natación de invierno 2025. Por tal motivo diálogo en exclusiva con Matias Ola, organizador del evento: “Estamos muy contentos, felices de recibir a tantos nadadores del mundo aquí en la Patagonia, frente a nuestro querido Glaciar Perito Moreno”, expresó Ola, visiblemente emocionado por el marco natural y el impacto internacional del evento. “Este es el tercer año que Argentina es sede de una etapa de la Winter Swim World Cup, y todo sucede gracias a nuestras condiciones climáticas similares a las de los países nórdicos”.

La temperatura del agua ronda los 3°C y la sensación térmica en el ambiente está por debajo de los -2°C, condiciones que no intimidan a los nadadores, sino que representan el desafío central de la competencia. “Se nada sin traje de neopreno, cumpliendo con el reglamento internacional que exige temperaturas por debajo de los 5 grados. Esto no es para cualquiera, es imprescindible ser nadador entrenado y tener experiencia previa en exposición al frío”, explicó el nadador y organizador del evento mundial.

La competencia, que comenzó el lunes y se extiende hasta el viernes, incluye ocho distancias oficiales, desde los 50 metros en estilo libre, pecho y mariposa, hasta los 500 metros, considerada la prueba más exigente del certamen. “Todos los días se disputan entre dos y tres distancias. El circuito está perfectamente bollado, con un sistema de cronometraje por chip y todo el equipamiento necesario para garantizar una competencia de primer nivel”, detalló.

Además del aspecto deportivo, Ola remarcó la importancia de la conexión del evento con el turismo y el cuidado ambiental. “Estamos dentro de un Parque Nacional y constantemente promovemos el respeto y la protección de este entorno único. Este glaciar, el Perito Moreno, es el más accesible del mundo y es un privilegio poder nadar en este escenario”.

La logística del evento cuenta con un equipo de voluntarios, médicos, staff técnico y tiendas climatizadas que permiten a los atletas recuperarse rápidamente entre cada prueba. “Incluso se está llevando adelante un estudio de investigación cardiológico en los nadadores, lo que también le da un valor científico al evento”.

Por último, Ola adelantó que Argentina buscará en 2026 participar con una delegación en el Mundial de Finlandia. “Ahora mismo tenemos a Finlandia como país invitado y ya pensamos en marzo de 2026, cuando se dispute el Winter Swimming World Championship. Queremos tener un selectivo argentino que nos represente allá”.

Mientras tanto, y siempre que tiene oportunidad, Matías Ola también se lanza al agua. “Cada vez que puedo, me presento en la línea de partida y compito. Esto es más que un evento deportivo, es una forma de vida”.

Fuente: Tiempo Sur