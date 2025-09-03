Matías Díaz volvió a dejar bien alto al deporte de Santa Cruz

El nadador santacruceño de aguas abiertas logró el primer puesto en la 38° Ohrid Swimming Marathon en Macedonia, y se prepara para una carrera histórica que se realiza entre la Isla de Capri y Nápoles, en Italia.

El nadador santacruceño de aguas abiertas, Matías Díaz Hernández, volvió a subirse al primer puesto en la 38° Ohrid Swimming Marathon en Macedonia, una carrera de aguas abiertas de la que participó junto a 16 nadadores de diferentes partes del mundo.

“Uno siempre siempre sueña con ganarla una vez a esta carrera y poder ganarla dos veces, la verdad que nunca me lo hubiera imaginado”, expresó en diálogo con LU14 Radio Provincia, quien recordó subirse al primer puesto “hace poco en una carrera en Canadá”. “Uno lo festeja como si fuera la última vez, porque son carreras que no sabés si la volvés a ganar”, advirtió Díaz Hernández.

El nadador agradeció el apoyo del Gobierno Provincial para poder seguir entrenando y dedicarse profesionalmente a este deporte. “Nosotros estamos todo el año entrenando, pues no podés parar. Entonces es entrenar de lunes a sábado, a la mañana, a la tarde, dos horas a la mañana de natación, dos horas a la tarde de natación, gimnasio tres veces por semana”, señaló.

Mientras tanto, se prepara para participar de la histórica maratón que une la Isla de Capri y Nápoles, a lo largo de 36 kilómetros al sur de Italia, una de las competencias más antiguas del mundo. “Somos más o menos 15 nadadores. Es mi octava participación en esta carrera, y la verdad que es una de las espinas que tengo que todavía nunca me pude subir al podio”, expuso Díaz Hernández, al dar cuenta que “lo difícil de la carrera son las olas en el medio del mar, que juegan un papel importante y estar 7 u 8 horas nadando en agua salada”.

Para cerrar, el nadador remarcó lo pone «feliz difundir el deporte y que la provincia sea reconocida”, haciendo referencia a que los buenos resultados han posibilitado mayor visibilidad y mucha más difusión. “Es lindo llevar la bandera de la provincia a diferentes países como Canadá, Macedonia e Italia”.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios/ LU14 Radio Provincia.