Más problemas para Boca Juniors: el Changuito Zeballos se lesionó la rodilla y deberá ser operado

La Joya del Xeneize sufrió una lesión meniscal externa en su rodilla izquierda mientras que Nicolás Orsini padeció un desgarro

Fuente: Infobae

Boca Juniors dio a conocer el último parte médico 48 horas después de la derrota 2-1 ante Talleres de Córdoba en la segunda fecha de la Liga Profesional y las noticias no son alentadoras. Es que Exequiel Changuito Zeballos y Nicolás Orsini serán baja para los próximos compromisos del Xeneize.



Quien se llevó la peor parte fue Zeballos. El volante ofensivo de 20 años sufrió una lesión meniscal externa en su rodilla izquierda por la cual deberá ser intervenido quirúrgicamente, según anunció el departamento médico de Boca Juniors. Además del Changuito, Orsini es el otro futbolista averiado. El ex delantero de Lanús sufrió un desgarro en el bíceps femoral de su pierna izquierda. La publicación no informa sobre plazos de recuperación de ambos jugadores.

El centro atacante pidió el cambio a los 8 minutos del primer tiempo y fue reemplazado por el uruguayo Miguel Merentiel en el estadio Mario Alberto Kempes. En tanto que el enganche había ingresado en el complemento al minuto 67 por Guillermo Pol Fernández. Según reportó el periodista Leandro Aguilera, Zeballos ya arrastraba molestias en la rodilla izquierda, que se le inflamaba con frecuencia y se le llenaba de líquido. El sábado pasado ante Talleres, volvió a sentir lo mismo y los estudios médicos constataron la lesión.

Para el Changuito, una de las grandes apariciones de Boca en los últimos años, significa un nuevo golpe en su corta carrera, ya que había padecido una fractura de tibia, peroné y tobillo de la pierna derecha con lesión en sus ligamentos el 10 de agosto de 2022 tras una patada de Milton Leyendeker en encuentro que el Xeneize ganó 1-0 por Copa Argentina.

De esta manera, Hugo Ibarra suma dos inconvenientes para armar el equipo para los próximos compromisos, que serán claves para el entrenador. Boca suma 4 puntos a lo largo de las tres fechas que se llevan disputadas en la Liga Profesional producto de una victoria ante Atlético Tucumán (1-0), un empate 0-0 como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero y la mencionada caída ante Talleres (1-2) en el Kempes.

Al conjunto campeón de la última Liga se lo cuestiona por el flojo funcionamiento colectivo y la carencia en la generación de juego. El domingo 17 de febrero, en La Bombonera, el Xeneize recibirá al Platense de Martín Palermo a partir de las 19.15 y el sábado 25 visitará el José Amalfitani para medirse ante el Vélez del Cacique Medina. Dos encuentros que seguramente marcarán el destino del equipo de Ibarra.