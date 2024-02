Martín Menem designó a los miembros que integrarán la Comisión Bicameral que evaluará los decretos de Milei

Tras una fuerte presión por parte de los bloques de la oposición, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, finalmente formalizó esta tarde las designaciones de los ocho miembros que representarán al cuerpo en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de analizar los decretos de necesidad y urgencia que emite el Poder Ejecutivo. Entre ellos, el decreto 70/23 que el presidente Javier Milei dictó, a fines del año último, para desregular la economía.

Fuente: Diario Panorama

En la resolución que elevó al Senado, Menem designó a tres representantes de Unión por la Patria cuando esta bancada había reclamado que le correspondían cuatro lugares. Ese puesto en disputa fue cubierto por un miembro de La Libertad Avanza, que tendrán así dos representantes. Los tres cargos restantes corresponden a Pro, la UCR y Hacemos Coalición Federal.

En Unión por la Patria no disimulan su malestar ante la decisión del presidente de la Cámara. “Los libertarios suman 38 diputados y se llevan el 25% de los lugares que le corresponden a la Cámara de Diputados en la Comisión Bicameral, cuando en realidad su bloque no llega al 15% -despotrican-. Los libertarios se llevan 1 banca cada 19 diputados que tienen; nuestro bloque se lleva 1 banca cada 33 diputados que tenemos”.

Desde el oficialismo, en cambio, la interpretación es otra. En una nota remitida a Germán Martínez, jefe del bloque, Menem sostuvo que, con 99 miembros, a Unión por la Patria le corresponde el 38,52% de representación en la Comisión Bicameral, no el 50% que pretende.

Lo cierto es que este conflicto entre el oficialismo y el principal bloque opositor demoró la conformación de esta comisión clave, lo que inevitablemente postergó el inicio del tratamiento del megadecreto que dictó Milei. Ante esta situación, tanto la UCR como Hacemos Coalición Federal reclamaron al presidente de la Cámara de Diputados que no dilate más la designación de los legisladores para que la comisión se ponga en marcha cuanto antes.

Sin mayor margen de acción, Menem resolvió formalizar las designaciones y eliminó de la lista al cuarto representante propuesto por Unión por la Patria, justamente el jefe de la bancada, Germán Martínez. Aunque tardíamente, el presidente de la Cámara baja siguió los pasos de Villarruel quien también había tachado de la nómina al cuarto senador kirchnerista que pretendía integrar la Comisión Bicameral.

Así las cosas, esta comisión quedará integrada por los diputados Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley (Unión por la Patria); Lisandro Almirón y Oscar Zago (La Libertad Avanza); Hernán Lombardi (Pro); Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal) y Francisco Monti (UCR) y por los senadores María Teresa González, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria); Juan Carlos Pagotto (LLA); Víctor Zimmermann (UCR); Luis Juez (Pro), Juan Carlos Romero (Juntos por el Cambio) y Carlos Espínola (Unidad Federal).