Mark Zuckerberg enfrenta juicio hoy en Estados Unidos: privacidad de Meta y posible multa de USD 8.000 millones

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads, comparece ante el Tribunal de Cancillería de Delaware en un juicio de ocho días, por supuestamente haber incumplido de forma consciente un acuerdo de privacidad. Este incumplimiento habría desencadenado el escándalo de Cambridge Analytica.

En este proceso se determinará si él, Sheryl Sandberg (exdirectora de operaciones de Meta) y otros líderes actuales y pasados de la compañía deben pagar 8.000 millones de dólares en concepto de daños.

La demanda fue presentada en 2018 por accionistas de Facebook, quienes acusan a la cúpula de la empresa de violar deliberadamente un acuerdo firmado en 2012 con la Comisión Federal de Comercio (FTC).

En ese acuerdo, Facebook se comprometió a implementar un “programa integral de privacidad” y a no tergiversar la forma en que gestionaba y compartía los datos sensibles de los usuarios —como nombres, direcciones, correos electrónicos o ubicaciones—. También debía permitir que los usuarios tuvieran mayor control sobre su privacidad.

Según los demandantes, Zuckerberg, Sandberg y otros ejecutivos permitieron que aplicaciones de terceros accedieran a los datos de amigos de los usuarios, incluso sin el consentimiento de estos.

Aunque solo 270.000 personas aceptaron participar en un test, los datos obtenidos permitieron crear perfiles psicográficos de cerca de 30 millones de usuarios, según The New York Times y The Intercept.

Cambridge Analytica, vinculada a Steve Bannon, asesor de Donald Trump, utilizó esta información en campañas como el Brexit, las elecciones legislativas de EE. UU. en 2014 y la campaña presidencial de Trump en 2016, según The Guardian y The New York Times.

Asimismo, la demanda sostiene que Facebook firmó acuerdos especiales con compañías dirigidas por entonces miembros de la junta directiva, permitiéndoles acceder a datos de amigos de usuarios incluso después de que Zuckerberg declarara que se estaban reforzando las medidas de seguridad.

Fuente: Infobae