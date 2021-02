Marineros que no se sienten representados por el SOMU fundan nueva agrupación

Se trata de la Agrupación 30 de Septiembre presidida por Fabián Salsedo y Ariel Rivero que se lanzará en los próximo días para competir en las próximas elecciones del SOMU, aseguran que no los representa ni el actual Secretario Raúl Durdos, ni Omar Suárez. A continuación publicamos sus principales postulados

“No vamos hacer ninguna promesa disparatadas, como se han hecho en otras agrupaciones, que no se han cumplido, el compromiso de trabajar y preparar diferentes, proyectos es para realizarlos entre todos, necesitamos priorizar los objetivos para no caer en una discusión innecesaria, todos los temas se irán tocando en asambleas realizadas por esta agrupación

Nos organizaremos en diferentes grupos de compañeros que nos iremos capacitando, averiguando e interactuando con información para poder conocer y discutir con conocimiento sobre cómo actuar a futuro, áreas: obra social, relaciones laborales, turismo, pesca, etc., tema importante a tratar bolsa de trabajo, como aplicarla en un futuro, jubilados tema muy olvidado, temas para resolver muy críticos en la actualidad.

Crearemos una caja financiera, con aportes de los compañeros que deseen colaborar, no se aceptara dinero de ningún grupo financiero o de dudosa procedencia, con ella priorizaremos a los compañeros desocupados.

Defenderemos los derechos del trabajador ante cualquier injusticia y en consecuencia actuaremos como agrupación sabiendo nuestros limites como tal.

Esta agrupación no da embarques, si puede pedir la regulación de la bolsa de trabajo, no somos el (somu) y no somos responsable de lo que nos ocurre todos somos victima de un sistema antiguo mal administrado y sin gestión.

No discutiremos por temas banales, o de vieja data, no prometeremos una (E.L.M.A), no están dadas las condiciones internas ni políticas, debemos priorizar nuestra institución, luego nos dedicaremos a una segunda etapa si somos conducción.

Los Proyectos serán realizados en la agrupación y evaluada con todos los afiliados, luego será dada a conocer.

Habrá un gran cambio si todos apoyamos una renovación a nivel nacional y que nuestros aportes vallan a los intereses de los afiliados, no para campañas políticas ni pagando favores a diferentes sectores sindicales, devolverle al afiliado todo lo que nunca se les dio”.

Fuente: https://www.marypescanoticiaspatagonicas.com/