María Sanz dió recomendaciones para viajar en ruta en estas vacaciones

La titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), María Sanz, habló sobre las recomendaciones para viajar en ruta y los requisitos para ingresar a la provincia.

Fuente: Tiempo Sur

María Sanz, titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), estuvo en diálogo con “Cambalache” (97.5) sobre los requisitos que piden para ingresar a la provincia de Santa Cruz y dio recomendaciones para viajar en la ruta.

“A partir de mañana, toda persona que ingrese a la provincia mayor de 6 años debe estar con el esquema completo de vacunas o con la primera dosis con 14 días de antelación al día del viaje o, en su defecto, con hisopado negativo”, explicó Sanz y agregó que esto no aplica para los viajes dentro de Santa Cruz.

Sobre el estado de rutas, dijo que “toda ruta, a cierta velocidad, es peligrosa, lo que recomendamos es: en caso de días de viento es conducir con velocidad precautoria, esto quiere decir con el completo dominio de vehículo aunque no sea la velocidad máxima, afirmados al volante; si ven animales sueltos, disminuir la velocidad, poner balizas, no tocarle bocina; salir de casa con toda la documentación para viajar que le van a pedir en otras provincias y no es excusa decir que en Santa Cruz no se exige; menores de 10 años en el asiento de atrás”.

Consultada sobre la gran cantidad de guanacos en la ruta, sostuvo que es responsabilidad de los conductores tener cuidado. “Conducir con la velocidad obligatoria máxima, no más de 110km/h, permite que uno pueda percibir el riesgo, visibilizar a los animales y pueda tomar medidas. Si va a pasar algo, el hecho de la velocidad va a minimizar todo tipo de consecuencias”, aseguró.