Marcos Rojo ratificó que se queda en Boca: “Me llamó Leo Messi para ir al Inter, pero espero que las buenas lleguen de nuevo”

Marcos Rojo quedó en el ojo de la tormenta. Este miércoles decidió poner la cara para enfrentar las críticas por su expulsión infantil ante Platense y ratificar que continuará en Boca hasta cumplir su contrato, en diciembre de 2024. En ese contexto, reveló una inédita situación de enero pasado, cuando el mismísimo Lionel Messi lo llamó para convocarlo a sumarse al proyecto del Inter Miami de la MLS de Estados Unidos, y él decidió quedarse en el Xeneize tras charlar con el presidente Juan Román Riquelme.

«En enero me llamó Leo (Messi), que me dijo la chance de Inter. ¡Imaginate lo que representa eso para cualquier futbolista! Yo no estaba convencido de irme, me comuniqué con Román, le conté la situación y le dije que si me necesitaba acá estaba 100 x 100 convencido de seguir en Boca. Me queda este año y otro entero. Voy a tratar de mejorar y volver a mi nivel, me encanta defender la camiseta de Boca y jugar en La Bombonera, es la verdad. Espero que las buenas lleguen de nuevo», sostuvo en declaraciones a radio La Red.