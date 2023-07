Lucrecia Bravo: “La caza de langostino arrancó con muy buenos rendimientos”

La Subsecretaria de Pesca Lucrecia Bravo se refirió al conflicto que se desató en el Puerto Caleta Paula con un grupo de estibadores que decidió bloquear los accesos en solicitud de un subsidio por baja temporada; dijo que es el Ministerio de Trabajo el que debe intervenir en el tema. También sostuvo que hace un mes aproximadamente se está llevando adelante la campaña de caza de langostino con resultados mas positivos que los arrojados el año pasado.

Fuente: La Vanguardia Noticias

Através de una comunicación telefónica con el programa radial La Vanguardia Noticias en Radio, la funcionaria del Ministerio de la Producción sostuvo que el conflicto en el Puerto Caleta Paula es habitual todos los años para esta época, pero que seguramente desde el Ministerio de Trabajo se estaban haciendo las gestiones pertinentes para encontrar una solución; también habló de la captura del langostino y de la importancia de lograr en los vecinos un hábito de consumo de los productos del mar. “La gente prioriza el consumo de carne vacuna, pero es importante que se incluya el pescado, y mas cuando son productos de aca”.

En referencia al bloqueo en los ingresos al Puerto, manifestó: “en general trabajan hasta junio, pasa que empieza la temporada baja, y estamos en tratativas con el Ministerio de Trabajo para ver como avanzamos”, y aseveró: “Históricamente sucede lo mismo cuando llega el invierno, esa flota no sale a pescar por ende no genera trabajo en la banquina. No quiero asumir un compromiso público porque no se si va a suceder lo del aporte, mientras tanto vamos a buscar las herramientas para que puedan tener una solución de trabajo”.

En tanto que sobre la caza de langostino, señaló que arrancó con muy buenos rendimientos, “hace mas de un mes que empezó la carguería con un nivel de carga, bastante superior al del año pasado, y esto garantiza mucho movimiento en ambos puertos de la Provincia, es decir Caleta Paula y Puerto Deseado, y esto es porque el langostino está un poco mas cerca de Santa Cruz”, y agregó: “con esto se garantiza la entrada de tres o cuatro barquitos cuando el langostino se vaya mas al norte”.

Par Lucrecia Bravo el puerto Caleta Paula está en movimiento, “han trabajado mucho durante el verano y eso nos pone bien orgullosos”, e hizo hincapié en el consumo del pescado y los productos de mar, “hacemos muchas acciones para incentivar el consumo de pescado y mariscos, pero tiene que ver con hábitos de consumo y es un trabajo a largo plazo para ir de a poco cambiando la dinámica de consumo”, y añadió: “un argentino por año consumía, según un estudio 40 kilos de carne vacuna y no llegaba a consumir 7 kilos de pescado. Tenemos que trabajar para se elija consumir la proteína del pescado”.