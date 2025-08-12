Los petroleros podrían volver al paro en Vaca Muerta por incumplimiento empresario

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado advirtió que el sector empresario no reincorporó a los despedidos como marca la conciliación obligatoria

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén advirtió que los trabajadores del yacimiento de Vaca Muerta podrían volver a parar sus actividades, debido a que las cámaras empresarias no están cumpliendo con la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

El gremio afirma que quedaría en “libertad de acción” para retomar las medidas de acción directa debido a que la conciliación implica retrotraer la situación al inicio del conflicto, lo que significa que los empresarios deberían retomar al personal cesanteado, cosa que hasta hoy no ocurrió.

El secretario general del sindicato, Marcelo Rucci, afirmó que desde el gremio “acatamos lo que nos dictó la conciliación, suspendimos el paro, pero vemos que no hay reacción de las cámaras”.

Rucci advirtió que “no se levantaron la mayoría de los despidos” y señaló que “en este tiempo de conciliación solo hemos podido hablar con dos empresas, YPF y Tecpetrol, con las cuales avanzamos muchísimo y estamos muy cerca de un acuerdo, pero con el resto de la industria no hubo ninguna reunión”.

Según pudo conocer Noticias Argentinas, los trabajadores aguardan el accionar de los empresarios, y hoy martes se aguarda la realización de una audiencia en la Secretaría de Trabajo para intentar acordar entre las partes gremial y empresaria.

El conflicto se inició cuando el sindicato fueal paro tras denunciar la pérdida de 3.200 puestos de trabajo en Vaca Muerta, entre unos 1.200 despidos y 2.000 suspensiones.

El origen de la situación radica en que las obras para la salida de petróleo y gas hacia el Atlántico, para su exportación, no están terminadas, lo que genera que las empresas estén con su stock completo y se cree un “cuello de botella” en la producción.

Rucci dijo a los medios de comunicación: “Hay que ser ordenados, sentarse en una mesa, dialogar y buscar la mejor manera para que esto funcione. No queremos ser un obstáculo en el crecimiento de Vaca Muerta, pero tampoco vamos a permitir avasallamientos ni condiciones que perjudiquen a los trabajadores”.

Fuente: Noticias Argentinas