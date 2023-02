Los bancarios anuncian un paro total de 24 horas: cuándo será y qué reclaman

Tras no conseguir acuerdo en la cuarta audiencia de paritarias en Trabajo, desde la Asociación Bancaria, al mando del diputado Sergio Palazzo, le pusieron fecha a un paro. Qué reclaman y qué día de la semana próxima se concretará.

Fuente: Perfil

Cómo arrancó la paritaria de los bancarios

Ya lo habían avisado y ahora lo confirmaron. Desde el secretariado nacional de la Asociación Bancaria, al mando del diputado Sergio Palazzo, anunciaron que habrá un paro de 24 horas del sector ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en el marco de las paritarias. Pasado el mediodía, al término de la cuarta audiencia convocada en el Ministerio de Trabajo, el líder gremial completó el aviso de ayer poniéndole, ahora sí, fecha al cese de actividades durante la semana próxima.

El anuncio ya excedió el intento de presionar a los banqueros por respuestas en la antesala de la cita del jueves 16, en el Ministerio de Trabajo. De hecho fracasó la negociación que se desarrolló con la representación de los bancos públicos y privados y el Banco Central presente. A la salida del encuentro fallido, el gremio anunció la medida con fecha para la próxima semana.

El paro total será el jueves 23 de la semana que viene, por una extensión de 24 horas. De este modo, solo habrá un día hábil para realizar las operaciones entre el fin de semana largo de Carnaval de la próxima semana -lunes y martes- y la medida de fuerza. Restaba que el Ministerio labrara el acta correspondiente con el llamado a una nueva audiencia, la quinta desde que inició la negociación el mes pasado.

«Seguimos sin tener respuestas satisfactorias», informó la Asociación Bancaria en un comunicado titulado «Irresponsables», al término de la última ronda de negociaciones. Y añadió: «Las cámaras empresariales hacen oídos sordos a todos los reclamos y pedidos efectuados desde la Asociación Bancaria».

Dos días antes, en la reunión de Secretariado Nacional de la Asociación Bancaria, se había resuelto realizar un paro nacional de 24 horas durante el mes de febrero haciendo uso de las facultades delegadas por el plenario de secretarios generales. No obstante, omitieron entonces poner la fecha a la espera «que las cámaras empresarias recapaciten y traigan este jueves a la nueva audiencia convocada por el Ministerio, una propuesta que contemple y satisfaga todas las necesidades de las y los trabajadores Bancarios».

En el último comunicado, tras la frustrada cuarta audiencia, se responsabilizó a la contraparte empresarial por la falta de avances: «Resulta inadmisible que, a esta altura, los bancos sigan dilatando esta situación mientras los meses pasan y nuestro sueldo sigue siendo el mismo, se sigue sin resolver el tema del impuesto a las ganancias y el poder adquisitivo de nuestro salario es cada vez menor».

QUÉ PIDEN DESDE LA ASOCIACIÓN BANCARIA

En rigor, no se trata solo de establecer el aumento porcentual que corresponda al cierre del período 2022 y avanzar en la 2023 sino también de otras cuestiones que Palazzo y el gremio pusieron sobre la mesa, sin dejar trascender mayores detalles. En el comunicado oficial, aluden a la necesidad de conseguir «respuestas a todos los planteos efectuados durante las tres audiencias paritarias que se llevaron a cabo hasta el momento en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación» y al que se añade la cuarta de hoy jueves 16.

En diálogo con El Cronista, Palazzo aseguró que el porcentual de aumento no es la principal traba para alcanzar un acuerdo con los banqueros ya que en 2022 lograron empardar la inflación. «El problema pasa por el impuesto a las Ganancias que se come gran parte de ese aumento. Los trabajadores y las trabajadoras pierden casi un tercio de su salario y un sueldo de $ 500 mil termina siendo de poco más de $ 300 mil», aseguró el dirigente gremial.

Y si bien reconoció que los bancarios suelen cerrar sueldos nominalmente altos por las características propias de la actividad, volvió a enfatizar en el hecho que «el salario no es ganancia para que tribute como tal». De ese modo, cualquier aumento que se consigue en términos porcentuales se ve diezmado luego por el pago de este impuesto. «Los bancarios no percibieron, en la práctica, ese 94% en sus bolsillos», resaltó. El pedido de una compensación por Ganancias es hoy la principal traba en la negociación.

Desde los bancos, de momento, no expresaron opinión respecto a la convocatoria al paro el próximo jueves 23 de febrero o la marcha de las negociaciones. Tampoco lo habían hecho en la previa frente a las consultas de este medio: la postura es mantener la negociación bajo siete llaves, una posición que no es tan diferente en lo referente al porcentual del salario cuando se les consulta a los representantes gremiales.

A fines de septiembre de 2022, la Bancaria cerró una actualización de su paritaria que llegó al 94,1% luego de reabrir su negociación salarial en el Ministerio de Trabajo. El porcentaje, acorde a lo informado, se calcularía sobre el sueldo base de diciembre 2021 luego de cerrar un primer acuerdo en mayo que determinó un incremento del 60% y llevó el salario inicial a más de $ 195.000.

Acorde a los datos oficiales, la inflación de 2022 cerró en 94,8%, apenas por arriba del porcentaje alcanzado por el gremio. Pero a ello ya hay que sumarle un 6% de la inflación de enero, cuando reabrieron las paritarias para cerrar el tramo final de la negociación 2022/ 2023. Y los pronósticos privados anticipan que en febrero el índice no bajaría del 5%.

La paritaria de los bancarios va de enero a diciembre. De ahí el malestar que se expresó en la dirigencia del gremio al recordar que ya está culminando el segundo mes del año y todavía no pudieron sellar el acuerdo 2022 y avanzar en el 2023. Desde la Bancaria procuran ganarle al aumento de precios: esa es la única condición en términos de puntos.

Hoy la principal traba no pasa por los puntos porcentuales de aumento al salario sino por el pedido de una compensación a los trabajadores y trabajadoras que abonan el impuesto a las Ganancias. Las empresas se oponen

«La clave está en dónde ponemos las cláusulas de revisión», sostuvo Palazzo al ser consultado sobre las proyecciones inflacionarias del Gobierno de un aumento en el índice de precios del 60% para este año. Eso va de la mano del pedido a ciertos gremios de cerrar paritarias acorde a esas expectativas, como ya hizo la Unión Tranviarios Automotor (UTA), con un 29,4% a revisar a mitad de año.

De ahí que, entre los puntos que la Bancaria enumera en su último comunicado como parte de la negociación -«actualización salarial, cerrar la paritaria del 2022 y la correspondiente al presente año, además de solucionar urgentemente el tema de impuesto a las ganancias»- hoy la principal demanda pasa por corregir la inclusión de los salarios como parte de este tributo. Y no son el único gremio que empuja en ese sentido.

No obstante, la respuesta de los bancos es tajante. Afirman que se trata de una potestad legislativa, que no les corresponde. En la Bancaria le responden que no hay, en el horizonte, una reforma posible a través del Congreso a partir de los proyectos que se presentaron. Uno de ellos con autoría del propio Palazzo como diputado.

Asimismo, apuntan contra la tercerización al que describen como «un esquema fraudulento» alentado desde el Banco Central con sus circulares y que atenta contra el empleo registrado. Forma parte de un esquema que incluye contrataciones de servicios desde el exterior en desmedro de la mano de obra local y por el cual la Bancaria responsabiliza al «anterior Directorio proempresario» pero que el actual tampoco modificó.

CÓMO ARRANCÓ LA PARITARIA DE LOS BANCARIOS

Además de ser uno de los gremios más fuertes por su actividad, lo que le permite alcanzar acuerdos sustanciales para sus afiliados y afiliadas, los bancarios suelen marcar el pulso del año al ser uno de los que primero negocian. En 2022, los primeros contactos iniciaron en enero y se concretaron ya tres audiencias sin acuerdo en el ministerio de Kelly Olmos.

Unos días antes, el 9 de febrero, desde la Bancaria habían lanzado otro comunicado al término de una audiencia frustrada con el título «Queremos respuestas, estamos hartos. Allí preanunciaban este anuncio que eventualmente puede convertirse en medida. Según consignaron ayer a la noche, la decisión de avanzar en ese sentido se adoptó tras un cónclave gremial «en defensa del salario» y en rechazo a la «postura provocadora de las cámaras empresariales».

«Seguimos sin tener respuestas satisfactorias de parte del sector empresario. Las cámaras bancarias siguen sin oír a los trabajadores y trabajadoras, mientras que el tiempo sigue pasando y el poder adquisitivo de nuestro salario se ve afectado día a día», habían expresado desde la representación gremial.

El 2 de febrero la Bancaria se había declarado en estado de alerta y movilización tras culminar el mes de enero sin novedades y luego de la audiencia de ese día que concluyó, como la de la semana siguiente, en un nuevo cuarto intermedio. «Como siempre, el sector financiero obtuvo extraordinarias rentabilidades y la recuperación salarial de los trabajadores se hace imperiosa», exhortaron entonces.