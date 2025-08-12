Los 5 autos más caros de la historia vendidos en subasta: dos pertenecieron a Juan Manuel Fangio

Cuando se habla de autos de colección, las cifras que se pagan en subastas pueden parecer irreales. Modelos únicos, con historias deportivas legendarias y en muchos casos fabricados en series muy limitadas, llegan a venderse por decenas -e incluso cientos- de millones de dólares. En este selecto grupo hay algunos vehículos que marcaron la historia del automovilismo y que se convirtieron en verdaderas joyas.

Entre estos autos hay dos que tienen un vínculo directo con Argentina: fueron manejados por Juan Manuel Fangio, “El Chueco”, en competencias como la Fórmula 1 y la emblemática Mille Miglia italiana. Este es el ranking de los cinco autos más caros de la historia vendidos en subasta, con precios que parecen sacados de otro planeta.

En el quinto puesto de los autos más caros de la historia vendidos en subasta aparece la Ferrari 290 MM de 1956, un ícono de la velocidad y la historia automotriz. Este ejemplar fue pilotado por Juan Manuel Fangio en la legendaria carrera Mille Miglia que se disputó en Italia, lo que suma un valor histórico incalculable. Fue vendido por la suma de 32 millones de dólares, una cifra que refleja tanto su exclusividad como el aura de su conductor.

En el cuarto lugar se encuentra otra Ferrari, la 250 GTO de 1962, un auto que marcó época y que es una joya entre las piezas clásicas. Solo se fabricaron 36 unidades de este modelo, lo que contribuyó a que en su momento fuera el auto más caro de la historia en una subasta. Su venta alcanzó los 48.4 millones de dólares, consolidando su lugar en la élite de los autos de colección.

El tercer puesto es para la Ferrari 330 LM, prácticamente un hermano gemelo del 250 GTO, pero con un motor más potente de 4 litros en lugar de 3 litros, y un poderoso V12 que enamora a los amantes del Cavalino Rampante. Este auto cuenta con un historial destacado en carreras legendarias como Le Mans y Nürburgring, lo que eleva su valor. Su subasta alcanzó los 51.7 millones de dólares, mostrando que su historia y rendimiento pesan a la hora de una venta

En el segundo lugar cambia la marca y la historia, ya que aparece un Mercedes, un verdadero símbolo de la velocidad alemana. Se trata del W196R, un auto de Fórmula 1 de 1956 pilotado por Juan Manuel Fangio. Esta flecha plateada es leyenda en el automovilismo y fue vendida por 53 millones de dólares, un precio que refleja la trascendencia histórica y deportiva de este auto único.

En la cima del ranking está otro Mercedes, un auto casi inalcanzable en precio y exclusividad. El 300 SLR Coupe de 1955 fue uno de los autos más rápidos de su época, capaz de alcanzar los 290 km/h, y solo se fabricaron dos ejemplares. Este modelo triplica el valor del segundo puesto, ya que fue vendido por 157.5 millones de dólares. Un verdadero ícono que representa la máxima expresión del coleccionismo automotriz.

Fuente: Noticias Argentinas